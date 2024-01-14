Общество 14.01.2024 в 12:05

В Бурятии волонтеры слепили 1670 бууз за два дня

Их отправят нашим бойцам в зону СВО
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии волонтеры слепили 1670 бууз за два дня
1670 бууз налепили волонтеры и все неравнодушные жители села Цаган-Морин Закаменского района. 

В предверии Сагаалгана неравнодушные жители села организовали лепку бууз для отправки нашим бойцам в зону СВО. Женщины в течение двух дней налепили 1670 бууз. 

Организовала мероприятие волонтер Светлана Самбуева: "Участвовали все неравнодушные жители нашего села. Пусть наши ребята воины земляки, почувствуют частичку родного края. Пусть возвращаются все живыми и здоровыми. Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие."

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Фото: паблик "Закаменский район" В Контакте 
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