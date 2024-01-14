Улан-удэнцы жалуются на некачественные продукты в супермаркетах

Мы уже писали о том, что в Улан-Удэ покупатели жалуются на массовый обман в продуктовых магазинах. Доходит до того, что товары, лежащие на прилавках порой просрочены не на день-два, а на месяцы и даже годы. Что будет, если невнимательный человек приобретет такой продукт и употребит в пищу – можно только догадываться. Еще одна удивительная тенденция – товары из будущего. Особенно предприимчивые производители решили идти на опережение и ставят маркировку даты несколькими днями позже реальной.

На этот раз в паблике «Отзывы 03» потребители поделились фотографиями тортов «Наполеон» по всей видимости "из будущего". Но больше всего людей шокировали снимки, мягко говоря, неаппетитной колбасы, у которой в разрезе были видны огромные куски сухожилий.

"Вы считаете нормальным производить такое? Как такое можно пустить в употребление?!", - написал авто поста, приложив фотодоказательства.

В комментариях люди, как могли, поддержали автора поста:

- Ну это же не мышь, не кусок туалетной бумаги - уже хорошо.

- Кусок сухожилия!

- Уже не удивляешься ничему. Надо вообще прекращать употреблять колбасу, давно нет ничего натурального. Скрытые жиры, добавки химикаты.

- Тут что-то пошло не так…

- ГОСТа нет, ешьте, что делают. А так объём большой - где там усмотришь за мясорубкой, - высказываются пользователи.

Фото: паблик "Отзывы 03"