Привлекательная внешность помогает при трудоустройстве и построении карьеры

Большинство россиян считает привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. Работодатели подтверждают это. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», - 69% представителей работодателей уверены, что хорошие внешние данные при прочих равных могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. По шкале от 0 до 10 степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,8 балла.«Красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных», - уверены и 64% экономически активных россиян. Причем респонденты старше 34 лет - чаще тех, кто моложе (66 и 62% соответственно).Работодателей и соискателей, считающих красоту серьезным плюсом в трудоустройстве и построении карьеры, за 15 лет стало меньше, однако они по-прежнему в большинстве.Фото: Pixabay.com