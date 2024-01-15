Общество 15.01.2024 в 09:00

Прописка в квартире по соцнайму

Разберем важные моменты
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Текст: Номер один
Прописка в квартире по соцнайму

Вопрос: «Кого и как можно прописать в квартире по соцнайму?»

Елена Прокопьевна

Прописать в квартиру, оформленную по договору социального найма жилого помещения, можно любого человека. Однако в некоторых случаях потребуется изменить сам договор.

Так, при вселении в квартиру родственника нанимателя в документе нужно будет указать нового члена семьи. При этом наймодатель может отказать ему в постоянной регистрации, если после этого общая площадь жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы.

Кроме того, чтобы прописать взрослого человека в жилье, оформленное по договору соцнайма, потребуется письменное согласие нанимателя и всех членов его семьи, в том числе - временно отсутствующих.

Отмечается, что согласие наймодателя и нанимателя не требуется на вселение к родителям их несовершеннолетних детей.

Кроме того, не нужно изменять договор при оформлении временной регистрации, поскольку вместо этого выдается справка по форме.

Договор социального найма жилого помещения заключается между городом и семьёй, если она нуждается в жилье, но не может его себе позволить.

Квартира выдается в бессрочную аренду за небольшую сумму.

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