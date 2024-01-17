Телефон на уроках

Вопрос: «Может ли учитель забрать телефон у ученика?»

Павел Т.

Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как по решению суда. Это зафиксировано в Конституции (ч. 3 ст. 35) и в ГК РФ (ст. 209).

Если учитель будет по собственной воле распоряжаться личными вещами учеников (это касается не только гаджетов), его могут обвинить в незаконном присвоении частной собственности.

Никакие внутренние документы, включая Устав школы, не могут противоречить более глобальным законодательным документам.

То есть, выпустить приказ, в котором допускалось бы изъятие учителем телефонов, нельзя, это будет нарушением.

Учитель также не вправе требовать от учеников, чтобы они сдавали свои телефоны. Он может настоять, чтобы гаджеты убрали и не доставали до конца урока, соблюдая учебную дисциплину.

Также учитель может требовать включить на телефоне беззвучный режим или режим полета, не пользоваться телефоном.

Может ли учитель выгнать школьника с урока?

Такой метод наказания практиковался в прошлом, но сейчас это невозможно. На страже интересов ребенка законодательство:

- В ст. 43 Конституции РФ указывается, что каждый имеет право на получение образования, оно должно быть общедоступным.

- В Законе «Об образовании» указывается, что во время проведения занятия школа несет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие ученика.

Выставив хулигана за дверь, учитель не может за ним следить. Если что-то случится в это время, учитель окажется в этом виноват.

Может ли учитель в качестве наказания оставить ученика после урока?

Делать это в качестве наказания нельзя. В СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» перечислены требования к тому, как должен быть организован учебный процесс.

Требование остаться после урока или на перемене противоречит нормам и расценивается как нарушение прав учеников.

Ребенок может остаться после уроков добровольно, если речь идет о дополнительных занятиях, подготовке к олимпиаде и так далее.