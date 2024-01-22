Общество 22.01.2024 в 09:00

Зарплата наличными

Имеет ли работник на это право?
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Текст: Номер один
Зарплата наличными
Номер один

Вопрос: «Могу ли я получать зарплату наличными, а не на карту?» 

Светлана Игоревна М.

Работодатель не может отказать в выплате зарплаты наличными, но только если данный формат выплаты заработной платы закреплен в трудовом договоре.

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную им в заявлении, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором.

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Однако законодательство не обязывает работодателя менять по требованию сотрудника способ выплаты зарплаты с безналичного на наличный.

 

 

 

 

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