Зарплата наличными

Вопрос: «Могу ли я получать зарплату наличными, а не на карту?»

Светлана Игоревна М.

Работодатель не может отказать в выплате зарплаты наличными, но только если данный формат выплаты заработной платы закреплен в трудовом договоре.

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную им в заявлении, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором.

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Однако законодательство не обязывает работодателя менять по требованию сотрудника способ выплаты зарплаты с безналичного на наличный.