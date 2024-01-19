Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, что делать с растительными отходами? Экоальянс их не забирает»

Раиса Н.

Растительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому региональный оператор вправе их не забирать. Но есть несколько вариантов, как можно от них избавиться:

1. Передать растительные отходы на полигон. Можно вывезти их самостоятельно с привлечением подрядной организации по нерегулируемой цене.

2. Растительные отходы можно сжечь с учетом всех требований пожарной безопасности. Основные правила:

- Отходы необходимо сжигать в печи или бочке, возможно в яме.

- Предварительно необходимо выбрать и подготовить территорию вокруг с целью недопущения распространения огня.

- Нужно подготовить все необходимое для быстрого пожаротушения - вода, чистый песок лопата.

- Нельзя оставлять огонь без присмотра.

- Нельзя сжигать иные отходы.

Полученную золу можно использовать в огороде в качестве органо-минерального удобрения.

3. Осуществить мульчирование растительных отходов. Для этих целей нужен садовый измельчитель, полученную щепу можно распределить по участку.

4. Создать компост. Существует множество вариантов создание компоста, его можно создавать в компостной яме, в бочке, насыпью, в специальных емкостях, возможно использование микробиологического препарата для ускорения компостирования.

Напоминаем, что нарушение требований при обращении с отходами влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа для физических лиц от 2 000 до 5000 рублей (ст. 8.2 и 8.31 КоАП РФ).