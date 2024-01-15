В Бурятии райбольница задолжала 36 предпринимателям более 5 млн рублей

Центральная районная больница Хоринского района Бурятии нарушала сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд. Это выяснилось в результате проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности медучреждения.В связи с этим образовалась задолженность перед 36 субъектами предпринимательства по исполненным контрактам и договорам в размере свыше 5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор района внес главному врачу медицинской организации представление, по результатам рассмотрения которого просроченная задолженность погашена.По постановлению прокурора руководитель учреждения здравоохранения привлечен к административной ответственности.Фото: pixabay.com