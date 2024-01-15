Общество 15.01.2024 в 09:37

В Бурятии райбольница задолжала 36 предпринимателям более 5 млн рублей

Их права защитила прокуратура, Хоринского района, больница перечислила оплату за исполненные ими контракты
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии райбольница задолжала 36 предпринимателям более 5 млн рублей
Центральная районная больница Хоринского района Бурятии нарушала сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд. Это выяснилось в результате проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности медучреждения.

В связи с этим образовалась задолженность перед 36 субъектами предпринимательства по исполненным контрактам и договорам в размере свыше 5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района внес главному врачу медицинской организации  представление, по результатам рассмотрения которого просроченная задолженность погашена.

По постановлению прокурора руководитель учреждения здравоохранения привлечен к административной ответственности.

Фото: pixabay.com
Теги
здравоохранение контракты долги

Все новости

Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
15.01.2024 в 10:16
В Бурятии автобус насмерть сбил пешехода
15.01.2024 в 09:48
В Бурятии райбольница задолжала 36 предпринимателям более 5 млн рублей
15.01.2024 в 09:37
Вопрос с разорением гнезд бакланов в Бурятии повис в воздухе
15.01.2024 в 09:23
56-летний мужчина погиб в Бурятии из-за замыкания электроудлинителя
15.01.2024 в 09:07
Прописка в квартире по соцнайму
15.01.2024 в 09:00
В Улан-Удэ виновника аварии нашли благодаря очевидцу
14.01.2024 в 16:28
Привлекательная внешность помогает при трудоустройстве и построении карьеры
14.01.2024 в 16:07
Улан-удэнцы жалуются на некачественные продукты в супермаркетах
14.01.2024 в 13:44
В Бурятии волонтеры слепили 1670 бууз за два дня
14.01.2024 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
22-летний Егор Мартусов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
15.01.2024 в 10:16
Вопрос с разорением гнезд бакланов в Бурятии повис в воздухе
Минприроды России отказалось огласить свою позицию по этому вопросу
15.01.2024 в 09:23
Прописка в квартире по соцнайму
Разберем важные моменты
15.01.2024 в 09:00
Привлекательная внешность помогает при трудоустройстве и построении карьеры
С этим согласны как работодатели, так и большинство россиян
14.01.2024 в 16:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru