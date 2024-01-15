Общество 15.01.2024 в 10:16

Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации

22-летний Егор Мартусов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
14 января в Танхое простились с 22-летним Егором Мартусовым, погибшем в ходе спецоперации на Донбассе.

Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Егор Мартусов родился 1 мая 2001 года в Выдрино. Обучался в Селенгинской общеобразовательной школе. После окончания школы отучился в техникуме и получил профессию «повара».

После получения образования Егор Мартусов работал в Байкальском государственном природной биосферном заповеднике. Коллеги отзываются о Егоре, как о добром, отзывчивом человеке, он всегда ответственно подходил к выполнению служебных обязанностей, был дисциплинированным и внимательным. А ещё он был удивительно скромным и порядочным человеком, никогда не проходил мимо чужой беды, был чутким, участливым, всегда старался всем помочь.

В августе 2023 года Егор Мартусов принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт. Погиб 16 октября 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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