Общество 15.01.2024 в 12:09

Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе

В республике установится преимущественно без осадков умеренно-морозная погода
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе
Гидрометцентр Бурятии сообщил о погоде на предстоящую неделю с 16 по 22 января. По данным синоптиков, 16 января ожидается смещение малоактивного атмосферного фронта, что вызовет неустойчивую, местами со снегом погоду. Прогнозируется северо-западный ветер 6-11, утром и днем местами порывы до 13-17 м/с. Температура ночью составит -23,-28, утром повышение до -17,-22, днем -10,-15.

Далее, до конца недели, установится преимущественно без осадков умеренно-морозная погода с большим суточным ходом температуры.

Небольшой снег пройдет местами 19-21 января под влиянием теплого фронта.

Преобладающая температура ночью составит -28,-33, местами до -38, по северу местами до -44. Днем -15,-21, по северу местами не выше -23,-28 градусов.

По южному и среднему Прибайкалью ночью -22,-27, при снеге -15,-20, днем -11,-16 градусов.

Фото: «Номер один»
Теги
погода

Все новости

Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
15.01.2024 в 12:44
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе
15.01.2024 в 12:09
ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году
15.01.2024 в 12:07
Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры
15.01.2024 в 11:45
В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел
15.01.2024 в 11:32
Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост
15.01.2024 в 11:07
В Улан-Удэ забайкалец обворовал компьютерный клуб, где сам работал
15.01.2024 в 10:53
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Сотниково
15.01.2024 в 10:44
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
15.01.2024 в 10:16
В Бурятии автобус насмерть сбил пешехода
15.01.2024 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
Она расположится в привычном месте на слиянии рек Уды и Селенги
15.01.2024 в 12:44
ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году
На участках Транссиба и БАМа сдан в эксплуатацию 41 объект, уложено почти 350 км бесстыкового пути
15.01.2024 в 12:07
Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры
В Улан-Удэ приезжает Андрис Лиепа, который поставит «Шопениану»
15.01.2024 в 11:45
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
22-летний Егор Мартусов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
15.01.2024 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru