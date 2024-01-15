Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе

Гидрометцентр Бурятии сообщил о погоде на предстоящую неделю с 16 по 22 января. По данным синоптиков, 16 января ожидается смещение малоактивного атмосферного фронта, что вызовет неустойчивую, местами со снегом погоду. Прогнозируется северо-западный ветер 6-11, утром и днем местами порывы до 13-17 м/с. Температура ночью составит -23,-28, утром повышение до -17,-22, днем -10,-15.Далее, до конца недели, установится преимущественно без осадков умеренно-морозная погода с большим суточным ходом температуры.Небольшой снег пройдет местами 19-21 января под влиянием теплого фронта.Преобладающая температура ночью составит -28,-33, местами до -38, по северу местами до -44. Днем -15,-21, по северу местами не выше -23,-28 градусов.По южному и среднему Прибайкалью ночью -22,-27, при снеге -15,-20, днем -11,-16 градусов.Фото: «Номер один»