Общество 15.01.2024 в 12:07

ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году

На участках Транссиба и БАМа сдан в эксплуатацию 41 объект, уложено почти 350 км бесстыкового пути
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году
В 2023 году на участках Транссиба и БАМа Восточно-Сибирской железной дороги сдан в эксплуатацию 41 объект. Модернизация инфраструктуры, в первую очередь, направлена на увеличение пропускной способности и развитие тяжеловесного движения поездов.

Эти данные привел начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров на итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2023 году, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Помимо модернизации станций и строительства путей, важным элементом этой работы остается развитие энергетического потенциала железной дороги. В прошедшем году завершены работы на 20 тяговых подстанциях ВСЖД.

Стабильно высоким остался объем ремонтно-путевых работ на магистрали. В 2023 году было уложено почти 350 км бесстыкового пути.

В прошедшем году ВСЖД успешно справилась с возросшим объемом погрузки. За 12 месяцев на станциях магистрали было погружено более 56 млн тонн различных грузов. В прошлом году на экспорт в Восточном направлении перевезено 11,2 млн тонн угля, что на 5,4% больше, чем в 2022 году. Помимо этого, удалось нарастить погрузку по другим видам номенклатуры, в том числе нефтепродуктов (+6,4%), строительных грузов (+8,5%), бумаги (+29,3%), химикатов (+8%), цемента (+11,8%), удобрений (+9,8%), зерна (+32,3%).

По сравнению с предыдущим годом значительно увеличились показатели по перевозке пассажиров. За прошедшие 12 месяцев перевезено свыше 12 млн человек, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 40% увеличились перевозки пассажиров по Кругобайкальской железной дороге.

В 2023 году благотворительную поддержку получили общеобразовательные школы и детские сады населенных пунктов, расположенных на БАМе. Средства были направлены на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений, строительство спортивных площадок.

Важной составляющей социальной политики ОАО «РЖД» остается работа по закреплению молодых кадров на отдаленных станциях БАМа, - подчеркнул Вадим Владимиров.  В 2023 году 89 работников ВСЖД, большая часть которых – это молодые специалисты, улучшили свои жилищные условия благодаря программе ипотечного кредитования ОАО «РЖД». На эти цели компания выделила 355 млн рублей.

Кроме того, 60 работникам железной дороги, участвующим в программе корпоративной поддержки, при рождении в их семьях детей были предоставлены безвозмездные материальные выплаты на погашение ипотечных кредитов. Суммарный размер этих выплат составил 12,7 млн рублей.

Активно на Восточно-Сибирской железной дороге ведется строительство технологического жилья для работников магистрали. В настоящий момент завершается проектирование двух многоквартирных жилых домов на станции Таксимо. Строительство первого из них планируется начать в 2024 году.

Фото: company.rzd.ru
Теги
ВСЖД год итоги

Все новости

Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
15.01.2024 в 12:44
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе
15.01.2024 в 12:09
ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году
15.01.2024 в 12:07
Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры
15.01.2024 в 11:45
В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел
15.01.2024 в 11:32
Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост
15.01.2024 в 11:07
В Улан-Удэ забайкалец обворовал компьютерный клуб, где сам работал
15.01.2024 в 10:53
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Сотниково
15.01.2024 в 10:44
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
15.01.2024 в 10:16
В Бурятии автобус насмерть сбил пешехода
15.01.2024 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
Она расположится в привычном месте на слиянии рек Уды и Селенги
15.01.2024 в 12:44
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе
В республике установится преимущественно без осадков умеренно-морозная погода
15.01.2024 в 12:09
Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры
В Улан-Удэ приезжает Андрис Лиепа, который поставит «Шопениану»
15.01.2024 в 11:45
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
22-летний Егор Мартусов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
15.01.2024 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru