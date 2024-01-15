ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году

В 2023 году на участках Транссиба и БАМа Восточно-Сибирской железной дороги сдан в эксплуатацию 41 объект. Модернизация инфраструктуры, в первую очередь, направлена на увеличение пропускной способности и развитие тяжеловесного движения поездов.Эти данные привел начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров на итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2023 году, сообщает пресс-служба ВСЖД.Помимо модернизации станций и строительства путей, важным элементом этой работы остается развитие энергетического потенциала железной дороги. В прошедшем году завершены работы на 20 тяговых подстанциях ВСЖД.Стабильно высоким остался объем ремонтно-путевых работ на магистрали. В 2023 году было уложено почти 350 км бесстыкового пути.В прошедшем году ВСЖД успешно справилась с возросшим объемом погрузки. За 12 месяцев на станциях магистрали было погружено более 56 млн тонн различных грузов. В прошлом году на экспорт в Восточном направлении перевезено 11,2 млн тонн угля, что на 5,4% больше, чем в 2022 году. Помимо этого, удалось нарастить погрузку по другим видам номенклатуры, в том числе нефтепродуктов (+6,4%), строительных грузов (+8,5%), бумаги (+29,3%), химикатов (+8%), цемента (+11,8%), удобрений (+9,8%), зерна (+32,3%).По сравнению с предыдущим годом значительно увеличились показатели по перевозке пассажиров. За прошедшие 12 месяцев перевезено свыше 12 млн человек, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 40% увеличились перевозки пассажиров по Кругобайкальской железной дороге.В 2023 году благотворительную поддержку получили общеобразовательные школы и детские сады населенных пунктов, расположенных на БАМе. Средства были направлены на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений, строительство спортивных площадок.Важной составляющей социальной политики ОАО «РЖД» остается работа по закреплению молодых кадров на отдаленных станциях БАМа, - подчеркнул Вадим Владимиров. В 2023 году 89 работников ВСЖД, большая часть которых – это молодые специалисты, улучшили свои жилищные условия благодаря программе ипотечного кредитования ОАО «РЖД». На эти цели компания выделила 355 млн рублей.Кроме того, 60 работникам железной дороги, участвующим в программе корпоративной поддержки, при рождении в их семьях детей были предоставлены безвозмездные материальные выплаты на погашение ипотечных кредитов. Суммарный размер этих выплат составил 12,7 млн рублей.Активно на Восточно-Сибирской железной дороге ведется строительство технологического жилья для работников магистрали. В настоящий момент завершается проектирование двух многоквартирных жилых домов на станции Таксимо. Строительство первого из них планируется начать в 2024 году.Фото: company.rzd.ru