Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января

С 18 часов 18 января до 18 часов 19 января жители и гости Улан-Удэ смогут окунуться в ледяную купель. Распил льда в районе водно-спасательной станции под купель начнется 18 января с утра. А накануне, 17 января, Комбинат по благоустройству уберет лишний снег в месте купели и обустроит окрестности.В ночь купаний температура воздуха ожидается до минус 23 градусов, ветер около трех метров в секунду. А температура воды будет около плюс 7 градусов. В районе ул. Свободы, 1 планируется организовать парковку. Конечно, купель пройдет обряд освящения.В месте будущей купели толщина льда сейчас составляет 85 см. Подо льдом еще примерно полтора метра воды. Роспотребнадзор взял пробы воды, вскоре будут получены результаты и все надеются, что показатели окажутся в норме.Для купающихся установят четыре палатки. Раньше их предоставляла армия. Но на этот раз военные предоставили одну палатку, а остальные будут от организаторов купаний. В вырубленную во льду прорубь опустят лестницу. На месте будут дежурить специалисты Медицины катастроф и полиция. Правоохранители будут следить за порядком, в т. ч. вести профилактические беседы с нетрезвыми гражданами, если такие придут на это религиозное мероприятие. Купель и палатки будут освещены установленными временными прожекторами.Когда крещенские купания завершатся, купель засыпят, чтобы в ней больше никто не купался. Это сделают для безопасности. Ведь лестницу в купель уберут, а если кто-то опустится в нее, то без лестницы может не суметь выбраться назад.В мэрии Улан-Удэ предупреждают о недопустимости купаний в стихийных, неофициальных купелях. Такие, порой, делают в районе мкрн. Дивизионный, на реке Уде вблизи ул. Трубачеева и других местах.Основной поток купающихся ожидается, традиционно, с 23 часов 18 января до 3 часов 19 января - около трех тысяч человек. В целом, за сутки в прорубь - по опыту прошлых лет - окунутся порядка пяти тысяч человек.Фото: мэрия Улан-Удэ