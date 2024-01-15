Общество 15.01.2024 в 12:44
Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
Она расположится в привычном месте на слиянии рек Уды и Селенги
Текст: Петр Санжиев
С 18 часов 18 января до 18 часов 19 января жители и гости Улан-Удэ смогут окунуться в ледяную купель. Распил льда в районе водно-спасательной станции под купель начнется 18 января с утра. А накануне, 17 января, Комбинат по благоустройству уберет лишний снег в месте купели и обустроит окрестности.
В ночь купаний температура воздуха ожидается до минус 23 градусов, ветер около трех метров в секунду. А температура воды будет около плюс 7 градусов. В районе ул. Свободы, 1 планируется организовать парковку. Конечно, купель пройдет обряд освящения.
В месте будущей купели толщина льда сейчас составляет 85 см. Подо льдом еще примерно полтора метра воды. Роспотребнадзор взял пробы воды, вскоре будут получены результаты и все надеются, что показатели окажутся в норме.
Для купающихся установят четыре палатки. Раньше их предоставляла армия. Но на этот раз военные предоставили одну палатку, а остальные будут от организаторов купаний. В вырубленную во льду прорубь опустят лестницу. На месте будут дежурить специалисты Медицины катастроф и полиция. Правоохранители будут следить за порядком, в т. ч. вести профилактические беседы с нетрезвыми гражданами, если такие придут на это религиозное мероприятие. Купель и палатки будут освещены установленными временными прожекторами.
Когда крещенские купания завершатся, купель засыпят, чтобы в ней больше никто не купался. Это сделают для безопасности. Ведь лестницу в купель уберут, а если кто-то опустится в нее, то без лестницы может не суметь выбраться назад.
В мэрии Улан-Удэ предупреждают о недопустимости купаний в стихийных, неофициальных купелях. Такие, порой, делают в районе мкрн. Дивизионный, на реке Уде вблизи ул. Трубачеева и других местах.
Основной поток купающихся ожидается, традиционно, с 23 часов 18 января до 3 часов 19 января - около трех тысяч человек. В целом, за сутки в прорубь - по опыту прошлых лет - окунутся порядка пяти тысяч человек.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В ночь купаний температура воздуха ожидается до минус 23 градусов, ветер около трех метров в секунду. А температура воды будет около плюс 7 градусов. В районе ул. Свободы, 1 планируется организовать парковку. Конечно, купель пройдет обряд освящения.
В месте будущей купели толщина льда сейчас составляет 85 см. Подо льдом еще примерно полтора метра воды. Роспотребнадзор взял пробы воды, вскоре будут получены результаты и все надеются, что показатели окажутся в норме.
Для купающихся установят четыре палатки. Раньше их предоставляла армия. Но на этот раз военные предоставили одну палатку, а остальные будут от организаторов купаний. В вырубленную во льду прорубь опустят лестницу. На месте будут дежурить специалисты Медицины катастроф и полиция. Правоохранители будут следить за порядком, в т. ч. вести профилактические беседы с нетрезвыми гражданами, если такие придут на это религиозное мероприятие. Купель и палатки будут освещены установленными временными прожекторами.
Когда крещенские купания завершатся, купель засыпят, чтобы в ней больше никто не купался. Это сделают для безопасности. Ведь лестницу в купель уберут, а если кто-то опустится в нее, то без лестницы может не суметь выбраться назад.
В мэрии Улан-Удэ предупреждают о недопустимости купаний в стихийных, неофициальных купелях. Такие, порой, делают в районе мкрн. Дивизионный, на реке Уде вблизи ул. Трубачеева и других местах.
Основной поток купающихся ожидается, традиционно, с 23 часов 18 января до 3 часов 19 января - около трех тысяч человек. В целом, за сутки в прорубь - по опыту прошлых лет - окунутся порядка пяти тысяч человек.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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