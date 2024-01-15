Общество 15.01.2024 в 14:27

В Бурятии волонтеры шьют амуницию для участников СВО

Перед отправкой в зону СВО к добровольцам приходят военные с индивидуальными заказами
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В Бурятии волонтеры шьют амуницию для участников СВО
Волонтеры движения «Золотые руки ангела» из  Бурятии шьют необходимую амуницию для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и добровольцев, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Для бойцов изготавливают тактические носилки, пятиточечники, напашники, эвакуационные стропы и чехлы для них, подшлемники и балаклавы, зимой из флиса, летом из кулирки, сообщает пресс-служба ВВО.

Также перед отправкой в зону СВО к добровольцам приходят военнослужащие с просьбой перешить амуницию или сделать медицинские рюкзаки.

Фото: function.mil.ru

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