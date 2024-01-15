Общество 15.01.2024 в 14:27
В Бурятии волонтеры шьют амуницию для участников СВО
Перед отправкой в зону СВО к добровольцам приходят военные с индивидуальными заказами
Текст: Номер один
Волонтеры движения «Золотые руки ангела» из Бурятии шьют необходимую амуницию для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и добровольцев, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Для бойцов изготавливают тактические носилки, пятиточечники, напашники, эвакуационные стропы и чехлы для них, подшлемники и балаклавы, зимой из флиса, летом из кулирки, сообщает пресс-служба ВВО.
Также перед отправкой в зону СВО к добровольцам приходят военнослужащие с просьбой перешить амуницию или сделать медицинские рюкзаки.
Фото: function.mil.ru
Для бойцов изготавливают тактические носилки, пятиточечники, напашники, эвакуационные стропы и чехлы для них, подшлемники и балаклавы, зимой из флиса, летом из кулирки, сообщает пресс-служба ВВО.
Также перед отправкой в зону СВО к добровольцам приходят военнослужащие с просьбой перешить амуницию или сделать медицинские рюкзаки.
Фото: function.mil.ru