Общество 15.01.2024 в 16:18
В Улан-Удэ ложно минировали больницу
Специалисты-взрывотехники Росгвардии не нашли опасных устройств
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня днем поступило сообщение об угрозе взрыва в одной из больниц в Октябрьском районе города, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра хирургического и терапевтического корпусов опасных устройств и предметов не обнаружили.
Фото: Росгвардия
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра хирургического и терапевтического корпусов опасных устройств и предметов не обнаружили.
Фото: Росгвардия