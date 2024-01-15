В Улан-Удэ ложно минировали больницу

В Улан-Удэ сегодня днем поступило сообщение об угрозе взрыва в одной из больниц в Октябрьском районе города, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории.Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра хирургического и терапевтического корпусов опасных устройств и предметов не обнаружили.Фото: Росгвардия