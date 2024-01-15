Общество 15.01.2024 в 16:18

В Улан-Удэ ложно минировали больницу

Специалисты-взрывотехники Росгвардии не нашли опасных устройств
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ ложно минировали больницу
В Улан-Удэ сегодня днем поступило сообщение об угрозе взрыва в одной из больниц в Октябрьском районе города, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра хирургического и терапевтического корпусов опасных устройств и предметов не обнаружили.

Фото: Росгвардия
Теги
лжеминирование больница Улан-Удэ

Все новости

В Улан-Удэ ложно минировали больницу
15.01.2024 в 16:18
Монголов позвали в Бурятию для лечения онкологии
15.01.2024 в 16:00
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу в гостинице
15.01.2024 в 15:15
В Бурятии ввели реверсивное движение на федеральной трассе
15.01.2024 в 14:46
В Бурятии волонтеры шьют амуницию для участников СВО
15.01.2024 в 14:27
В Улан-Удэ вандалы изуродовали бронзовую карту города
15.01.2024 в 14:13
Житель Улан-Удэ устроил в гараже склад марихуаны
15.01.2024 в 13:59
Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
15.01.2024 в 12:44
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе
15.01.2024 в 12:09
ВСЖД подвела итоги работы магистрали в 2023 году
15.01.2024 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
В Бурятии ввели реверсивное движение на федеральной трассе
В районе Выдрино из кювета вытаскивают большегруз
15.01.2024 в 14:46
В Бурятии волонтеры шьют амуницию для участников СВО
Перед отправкой в зону СВО к добровольцам приходят военные с индивидуальными заказами
15.01.2024 в 14:27
Крещенскую купель в Улан-Удэ откроют 18 января
Она расположится в привычном месте на слиянии рек Уды и Селенги
15.01.2024 в 12:44
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на предстоящей неделе
В республике установится преимущественно без осадков умеренно-морозная погода
15.01.2024 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru