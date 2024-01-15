В центре Улан-Удэ начал работу Штаб общественной поддержки

«В нашем штабе организованы несколько площадок на площади более 300 квадратных метров, разделенных на тематические зоны. У нас достаточно просторный конференц-зал на 70 мест, коворкинг, молодежная зона. А специально для маленьких посетителей выделена детская зона – ведь среди активистов будет немало молодых людей, максимально заинтересованных в развитии республики. Каждый, кто пожелает, может организовать и провести на наших площадках свои мероприятия, - говорит Туяна Плотохонова, - здесь будут проходить семинары, круглые столы, выставки, проводится консультации разных специалистов и много других активностей».





- Это место для встреч. Если у тебя есть идея, желание, если ты неравнодушен, то можешь прийти и пообщаться с такими же неравнодушными соратниками. Всех приглашаю. Формат открытый. Формат будет подстраиваться под запрос: сегодня – одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Это возможность самим формулировать предложения, мысли, проводить встречи, в том числе и с представителями правительства, мэрии, руководителями промышленных предприятий. Чтобы идеи были не только идеями, но и в последующем могли уходить в реализацию. Допустим, идея касается промышленности. Они здесь ее обсудят, потом она уйдет в минпром, сюда же придет кто-то из министерства промышленности и вместе с ребятами проведет более предметную дискуссию.





Сегодня в Улан-Удэ на улице Борсоева, 7А открылся Штаб общественной поддержки. Это универсальная площадка, которая создана для обсуждения народных инициатив, идей и проектов. По замыслу организаторов, штаб должен стать центром притяжения активистов, добровольцев, волонтеров, общественных некоммерческих организаций.Во главу вновь созданного штаба встала руководитель Ресурсного центра поддержки ТОС, член Общественной палаты Бурятии Туяна Плотохонова. Создание Штаба – это реакция на запросы общественных институтов, претендующих на более активное участие в жизни республики, уверена она.В открытии Штаба общественной поддержки приняли участие многие известные люди республики, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов и спикер Народного Хурала Владимир Павлов.Глава Бурятии, в частности, сказал:Фактически Штаб общественной поддержки уже начал свою работу. Сразу после открытия молодежь обсудила детали подготовки документов на получение грантов для реализации различных проектов развития. Кроме того, состоялись и «Разговоры о важном», которые провели главный редактор единственной в мире газеты малолетних узников фашизма «Судьба» Леонид Синегрибов, Герой труда России Леонид Белых, участник СВО, врач Вячеслав Дондоков. Для поддержки воинов-земляков на СВО проведен мастер-класс по плетению маскировочных сетей. А самых маленьких посетителей штаба волонтеры обучили изготовлению оригами. В будущем планируется внедрять в работу штаба различные творческие активности - квартирники, мастер-классы, просмотры фильмов.«Приглашаем каждого из вас принять участие в наших мероприятиях, обсуждениях и проектах. Здесь мы будем вместе работать и воплощать идеи, объединять усилия и создавать позитивное изменение в нашем обществе. Добро пожаловать в Штаб общественной поддержки!», - подытожила Туяна Плотохонова.