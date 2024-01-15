В Бурятии сельчане жалуются на битком набитые автобусы

Жители села Татаурово жалуются, что автобусы до Улан-Удэ в выходные дни ходят с большим интервалом – 2 часа. Из-за этого автобусы переполнены.«Люди едут стоя, иногда уехать невозможно в связи с тем, что нет даже «стоячих» мест. На просьбы пассажиров добавить рейс и ездить через час отвечают отказом», - сетуют сельчане в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».В администрации Прибайкальского района сообщили, что официальная жалоба на нарушение утвержденного расписания маршрута №347 Улан-Удэ – Татаурово уже направлена в Минтранс Бурятии.«Ждем результатов рассмотрения», - сообщили местные чиновники.Фото: «Номер один»