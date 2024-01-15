Общество 15.01.2024 в 21:56

Бурятию тряхнуло с магнитудой 5,7

Эпицентр подземных толчков находился  в 58 км северо-западнее села Сахули
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Текст: Номер один
Бурятию тряхнуло с магнитудой 5,7
В Бурятии сегодня в 20:52 (мест) произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился  в 58 км северо-западнее села Сахули Курумканского района. Их магнитуда составила 5,7. Энергетический класс 14,3.

Толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, в городах Северобайкальск и  Улан-Удэ, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии со ссылкой на данные  сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск).

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Фото: pixabay.com
Теги
стихия землетрясение Бурятия

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