Бурятию тряхнуло с магнитудой 5,7

В Бурятии сегодня в 20:52 (мест) произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 58 км северо-западнее села Сахули Курумканского района. Их магнитуда составила 5,7. Энергетический класс 14,3.Толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, в городах Северобайкальск и Улан-Удэ, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии со ссылкой на данные сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск).По предварительной информации, жертв и разрушений нет.Фото: pixabay.com