Общество 15.01.2024 в 21:56
Бурятию тряхнуло с магнитудой 5,7
Эпицентр подземных толчков находился в 58 км северо-западнее села Сахули
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня в 20:52 (мест) произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 58 км северо-западнее села Сахули Курумканского района. Их магнитуда составила 5,7. Энергетический класс 14,3.
Толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, в городах Северобайкальск и Улан-Удэ, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии со ссылкой на данные сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск).
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Фото: pixabay.com
Толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, в городах Северобайкальск и Улан-Удэ, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии со ссылкой на данные сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск).
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Фото: pixabay.com
Тегистихия землетрясение Бурятия