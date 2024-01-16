Общество 16.01.2024 в 00:24
В Улан-Удэ потушен ресторан «Бир Хаус»
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки причин пожара
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники МЧС полностью потушили пожар в ресторане «Бир Хаус», сообщил телеграм-канал чрезвычайного ведомства. По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метра, рассказали в региональном главке МЧС.
Как сообщал «Номер один», огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус» во второй половинерабочего дня. Информация о пострадавших не поступала.
Первоначально площадь пожара оценивалась в 875 квадратных метров. На месте работали 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки причин пожара, а также установление обстоятельств возгорания в помещении ресторана на ул. Тулаева, 134. Законность принятых дознавателями МЧС решений будет проверена органами прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
Фото: t.me/mchsburyatia
Как сообщал «Номер один», огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус» во второй половинерабочего дня. Информация о пострадавших не поступала.
Первоначально площадь пожара оценивалась в 875 квадратных метров. На месте работали 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки причин пожара, а также установление обстоятельств возгорания в помещении ресторана на ул. Тулаева, 134. Законность принятых дознавателями МЧС решений будет проверена органами прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
Фото: t.me/mchsburyatia