Общество 16.01.2024 в 00:24

В Улан-Удэ потушен ресторан «Бир Хаус»

Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки причин пожара
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ потушен ресторан «Бир Хаус»
В Улан-Удэ сотрудники МЧС полностью потушили пожар в ресторане «Бир Хаус», сообщил телеграм-канал чрезвычайного ведомства. По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метра, рассказали в региональном главке МЧС.

Как сообщал «Номер один», огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус» во второй половинерабочего дня. Информация о пострадавших не поступала.

Первоначально площадь пожара оценивалась в 875 квадратных метров. На месте работали 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки причин пожара, а также установление обстоятельств возгорания в помещении ресторана на ул. Тулаева, 134. Законность принятых дознавателями МЧС решений будет проверена органами прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

Фото: t.me/mchsburyatia
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