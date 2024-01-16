В Бурятии стали меньше грабить и реже убивать

В Бурятии в 2023 году зарегистрированы 18 932 преступления, что на 5,1 % меньше, чем в 2022 году (18 932, сообщили в прокуратуре республики, которая провела анализ и динамику преступности за 12 месяцев.Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-19,8 %), криминальных деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-15,4 %), грабежей (-25,1 %), краж (-16,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-9,7 %), оружия ( 24,1 %). Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-17,9 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 24,9 % (28,8 %).Однако отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+1,6 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+36,4 %), мошенничеств (+47,5 %), разбоев (+40 %), хулиганств (+50 %). Возросло на 47,1 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.Фото: «Номер один»