В Бурятии ресурсный центр поддержки ТОС обрел статус АНО

Правительство Бурятии учредило автономную некоммерческую организацию «Ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления», сообщили в правительстве республики.В республике сейчас зарегистрировано 2406 ТОС во всех городских и сельских поселениях. В движение вовлечено более 30% активных жителей республики. Они строят и восстанавливают социальные и религиозные объекты, проводят водопроводы, освещение, теплосети, благоустраивают места отдыха и придомовые территории, реставрируют и устанавливают памятники, создают музеи, лечебно-оздоровительные, туристические комплексы, поддерживают участников СВО, их семьи и многое другое.В Бурятии с момента учреждения института территориального общественного самоуправления в 2010 году правительством утвержден комплекс мер государственной поддержки ТОС. С 2012 года проводится ежегодный республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление». С 2021 года объем призового фонда, который ТОСы получают на реализацию своих проектов, составляет 70 млн рублей.В 2017 году был проведен первый Республиканский фестиваль ТОС, в 2018 году принят региональный закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления». В 2020 году глава Бурятии учредил нагрудный знак «Лидер ТОС Республики Бурятия». В декабре 2023 года внесены изменения в республиканский закон о ветеранах труда, теперь эта награда дает право на звание «Ветерана труда Республики Бурятия». Всего в республике нагрудный знак получил уже 131 участник ТОС.В 2019 году в конкурсе субсидий для НКО выиграл проект создания Ресурсного центра поддержки ТОС. Ежегодно проект на конкурсной основе выигрывает субсидию на свою деятельность, продолжительность которой не может превышать 10 месяцев в году.«Исполнители проекта работают по договорам гражданско-правового характера, при этом не начисляется трудовой стаж, не предусмотрен социальный пакет. Почти ежегодно меняется организация-победитель, меняется команда, реализующая проект. Новая организационная форма повысит эффективность центра и оказания ТОСам всех видов поддержки на постоянной основе», - поясняет руководитель Ресурсного центра поддержки ТОС Туяна Плотохонова.Ресурсный центр оказывает методическую, информационную, консультационную, правовую поддержку ТОС Бурятии, проводит мероприятия, обучающие семинары и курсы, вебинары и онлайн-конференции. Специалисты ресурсного центра в постоянном режиме помогают ТОСам в повседневной деятельности.Фото: egov-buryatia.ru