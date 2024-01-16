В Улан-Удэ оператор связи оштрафован на 1,2 млн руб за звонки мошенников

В ноябре 2022 года жительнице Улан-Удэ поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал о том, что на ее имя пытаются оформить кредитный договор, поэтому ей необходимо снять сбережения и перевести на его банковский счет с целью выяснения обстоятельств, связанных с раскрытием ее персональных данных.Почувствовав обман, потерпевшая прекратила разговор и обратилась в правоохранительные органы. В итоге расследовано уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщили в прокуратуре Бурятии.В ходе прокурорской проверки выявлено, что телефонные звонки абоненту поступали с использованием подменных номеров. В нарушение законодательства оператор связи не принял меры по блокировке вызовов.В связи с этим прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ в отношении оператора связи возбуждено два дела об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). За каждое правонарушение юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей.Фото: pixabay.com