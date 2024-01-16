Боевое слаживание штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ведется в тылу СВО

Занятия по боевой подготовке и слаживанию личного состава штурмовых подразделений группировки войск «Восток» организовано и проводится на полигонах в тыловой зоне специальной военной операции, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.Военнослужащие отрабатывают навыки индивидуальных и групповых действий при захвате опорного пункта противника.При огневой поддержке крупнокалиберного пулемета боевые двойки быстро продвигаются вперед, занимают окопы и начинают методично расчищать их от противника. Позади штурмовиков идет группа эвакуации, которая при необходимости готова оказать первую медицинскую помощь раненым.Во время тренировки используются боевые боеприпасы, чтобы бойцы привыкли к звукам выстрелов и не боялись их.Перед проведением штурма бойцы подразделения провели воздушную разведку. Изучили опорный пункт противника, который им предстоит брать. После чего сделали точную его копию на полигоне, чтобы выяснить все слабые места и отработать различные варианты штурмовых действий.За плечами подразделения уже три успешно взятых опорных пункта ВСУ. В составе подразделения - добровольцы из Забайкалья. Задача командиров и инструкторов - передать им полученный боевой опыт.«В данный момент тренируемся как правильно брать опорник, чтобы люди не кучковались, вместе не были», - рассказал командир взвода с позывным «Серый». «Ребята доходят до такой степени слаженности, что сами понимают какое расстояние держать, как работает РПГ, пулеметчик, автоматчик», - уточнил он.После нескольких дней интенсивных занятий подразделение отправится на линию боевого соприкосновения - на границу ДНР и Запорожья.Фото: function.mil.ru