Общество 16.01.2024 в 11:32
Боевое слаживание штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ведется в тылу СВО
После интенсивных занятий подразделение отправится на линию боевого соприкосновения
Текст: Номер один
Занятия по боевой подготовке и слаживанию личного состава штурмовых подразделений группировки войск «Восток» организовано и проводится на полигонах в тыловой зоне специальной военной операции, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.
Военнослужащие отрабатывают навыки индивидуальных и групповых действий при захвате опорного пункта противника.
При огневой поддержке крупнокалиберного пулемета боевые двойки быстро продвигаются вперед, занимают окопы и начинают методично расчищать их от противника. Позади штурмовиков идет группа эвакуации, которая при необходимости готова оказать первую медицинскую помощь раненым.
Во время тренировки используются боевые боеприпасы, чтобы бойцы привыкли к звукам выстрелов и не боялись их.
Перед проведением штурма бойцы подразделения провели воздушную разведку. Изучили опорный пункт противника, который им предстоит брать. После чего сделали точную его копию на полигоне, чтобы выяснить все слабые места и отработать различные варианты штурмовых действий.
За плечами подразделения уже три успешно взятых опорных пункта ВСУ. В составе подразделения - добровольцы из Забайкалья. Задача командиров и инструкторов - передать им полученный боевой опыт.
«В данный момент тренируемся как правильно брать опорник, чтобы люди не кучковались, вместе не были», - рассказал командир взвода с позывным «Серый». «Ребята доходят до такой степени слаженности, что сами понимают какое расстояние держать, как работает РПГ, пулеметчик, автоматчик», - уточнил он.
После нескольких дней интенсивных занятий подразделение отправится на линию боевого соприкосновения - на границу ДНР и Запорожья.
Фото: function.mil.ru
Военнослужащие отрабатывают навыки индивидуальных и групповых действий при захвате опорного пункта противника.
При огневой поддержке крупнокалиберного пулемета боевые двойки быстро продвигаются вперед, занимают окопы и начинают методично расчищать их от противника. Позади штурмовиков идет группа эвакуации, которая при необходимости готова оказать первую медицинскую помощь раненым.
Во время тренировки используются боевые боеприпасы, чтобы бойцы привыкли к звукам выстрелов и не боялись их.
Перед проведением штурма бойцы подразделения провели воздушную разведку. Изучили опорный пункт противника, который им предстоит брать. После чего сделали точную его копию на полигоне, чтобы выяснить все слабые места и отработать различные варианты штурмовых действий.
За плечами подразделения уже три успешно взятых опорных пункта ВСУ. В составе подразделения - добровольцы из Забайкалья. Задача командиров и инструкторов - передать им полученный боевой опыт.
«В данный момент тренируемся как правильно брать опорник, чтобы люди не кучковались, вместе не были», - рассказал командир взвода с позывным «Серый». «Ребята доходят до такой степени слаженности, что сами понимают какое расстояние держать, как работает РПГ, пулеметчик, автоматчик», - уточнил он.
После нескольких дней интенсивных занятий подразделение отправится на линию боевого соприкосновения - на границу ДНР и Запорожья.
Фото: function.mil.ru