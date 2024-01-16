Общество 16.01.2024 в 12:02

Жительница Улан-Удэ вступила в противостояние с «Бест плюсом»

Женщина потребовала более 600 тысяч рублей за затяжку с передачей ей квартиры в новостройке
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Текст: Петр Санжиев
Жительница Улан-Удэ вступила в противостояние с «Бест плюсом»
Жительница столицы Бурятии подала иск к ООО Специализированный застройщик «Бест плюс», чтобы получить с фирмы неустойку в размере более 560 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей, а также штраф. Женщину возмутила затяжка с передачей ей 4-комнатной квартиры (объект долевого строительства в доме, который строил «Бест»). «Ответчик нарушил условие договора о передаче квартиры в срок, установленный договором», - говорилось в иске.

Горожанка заключила с застройщиком договор долевого участия в 2020 году. Тогда «Бест» взялся за строительство высотного жилого дома с нежилыми помещениями и с подземной автостоянкой. Дольщица хотела получить квартиру на втором этаже площадью, ориентировочно, 122 кв. метра.

Договор предусматривал, что срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 2 квартал 2022 г., а срок передачи квартиры дольщице - в течение трех месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

«15.03.2023 г. застройщик уведомил дольщика об окончании строительства многоквартирного дома и введении его в эксплуатацию. 24.05.2023 г. квартира была осмотрена дольщиком, составлен лист осмотра, который 24.05.2023 г. получен ООО СЗ «Бест плюс». Между тем, каких-либо действий со стороны ответчика после получения листа осмотра от 24.05.2023 г. не последовало, уведомлений в адрес истца, в т. ч. об устранении указанных в листе осмотра недостатков и т. п. не направлялось, доказательств тому не представлено», - установил суд.

В сентябре прошлого года женщина направила фирме претензию и подняла вопрос неустойки, морального вреда. Как показала дальнейшая переписка, консенсуса сторонам достичь не удалось.

В ходе процесса Фемида приняла во внимание длительный период просрочки (1 год и 2 месяца), стоимость объекта долевого строительства (почти 7,7 млн рублей), трудности, с которыми столкнулся «Бест плюс» в контексте эпидемии коронавируса и т. д.

Фирма ходатайствовала о снижении запрашиваемой истицей суммы.

«Бест плюс» представил в зале суда справки о наличии у него кредиторской задолженности по состоянию на 25 сентября 2023 г. перед поставщиками, подрядчиками в размере более 224 млн рублей и наличии на ту же дату неисполненных обязательств по 666 договорам долевого участия. Эти бумаги также были приняты во внимание.

Суд установил, что вина ответчика в этой квартирной истории присутствует. Но исковые требование улан-удэнки были удовлетворены частично. Суд снизил неустойку с первоначально запрошенных 560 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Вместо запрошенной компенсации морального вреда в 100 тыс. рублей, женщине присудили только 25 тыс. А штраф горожанке присудили в размере 100 тыс. рублей. Итого 425 тыс. рублей, что является неплохой суммой даже по нынешним инфляционным временам.

Решение не вступило в силу, так как «Бест плюс» не согласился с вердиктом первой инстанции и подал апелляционную жалобу.

Фото: «Номер один»
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суд строительство

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