Общество 16.01.2024 в 12:21

В Улан-Удэ вновь обманывают дачников и огородников

В торговой точке обнаружены семена овощей, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов
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В Улан-Удэ вновь обманывают дачников и огородников
В Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора провели выездное обследование в отношении ИП Дугарова Д.Ц. В результате установлено нарушение ч.2 ст.19 федерального закона «О семеноводстве», сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

А именно: введены в оборот семена сельхозрастений, включенных в перечень родов и видов, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ. Между тем, продававшиеся сорта оказались не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Это - томаты «Трюфель желтый», «Сердцеедка», «Пень», «Пухляш», «Кулема», «Лось», «Волчьи уши», «Точка», «Русский деликатес», «Ни забот ни хлопот», «Черри краски», «Соседская зависть», «Чудо летняя». А также - капуста белокочанная «Всем на зависть»; морковь  «Детское лакомство» и «Бабушкин припас».

Введены в обращение семена сельскохозяйственных культур с нарушением правил маркировки: наличие неполной маркировки на фасованные в полиэтиленовую упаковку семена Вико — овсянной смеси. Отсутствует ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на латинском языке; сведения о производителе семян  и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии); номер партии семян сельскохозяйственных растений; дата упаковки (месяц, год) семян; масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений; наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

По результатам выездного обследования индивидуальному предпринимателю объявлено два предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области семеноводства.

Фото: 38.fsvps.gov.ru



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семена нарушения Россельхознадзор

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