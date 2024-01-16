Общество 16.01.2024 в 12:39
В Улан-Удэ на Крещение дополнительно доставят воду для освящения в храмы
Городской «Водоканал» окажет традиционную помощь Улан-Удэнской и Бурятской Епархии
Текст: Номер один
Накануне праздника Крещения Господня -17 января, а также 19 января, в день самого празднования, традиционно городской «Водоканал» окажет помощь Улан-Удэнской и Бурятской Епархии в доставке дополнительной питьевой воды для освящения в православные храмы.
Доставка воды в православные храмы будет осуществляться специальной автоцистерной, предназначенной для транспортировки питьевой воды, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
«Это связано с тем, что в период празднования наблюдается повышенный разбор освящённой воды горожанами и мощностей обычных систем водоснабжения может не хватить. Это та небольшая помощь, которую мы с радостью из года в год оказываем нашей православной церкви», - говорит и.о директора МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Перед заправкой, которая проводится на главном водозаборе предприятия на острове Спасский, все цистерны обязательно проходят промывку и дезинфекцию. Качество питьевой воды соответствует всем требованиям СанПиН, что подтверждается ежедневными лабораторными проверками на предприятии.
Любой желающий сможет набрать освященную воду из автоцистерны предприятия на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма в свою тару 19 января до 21:00.
Фото: t.me/vodokanal03
Доставка воды в православные храмы будет осуществляться специальной автоцистерной, предназначенной для транспортировки питьевой воды, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
«Это связано с тем, что в период празднования наблюдается повышенный разбор освящённой воды горожанами и мощностей обычных систем водоснабжения может не хватить. Это та небольшая помощь, которую мы с радостью из года в год оказываем нашей православной церкви», - говорит и.о директора МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Перед заправкой, которая проводится на главном водозаборе предприятия на острове Спасский, все цистерны обязательно проходят промывку и дезинфекцию. Качество питьевой воды соответствует всем требованиям СанПиН, что подтверждается ежедневными лабораторными проверками на предприятии.
Любой желающий сможет набрать освященную воду из автоцистерны предприятия на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма в свою тару 19 января до 21:00.
Фото: t.me/vodokanal03