В Улан-Удэ на Крещение дополнительно доставят воду для освящения в храмы

Накануне праздника Крещения Господня -17 января, а также 19 января, в день самого празднования, традиционно городской «Водоканал» окажет помощь Улан-Удэнской и Бурятской Епархии в доставке дополнительной питьевой воды для освящения в православные храмы.Доставка воды в православные храмы будет осуществляться специальной автоцистерной, предназначенной для транспортировки питьевой воды, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.«Это связано с тем, что в период празднования наблюдается повышенный разбор освящённой воды горожанами и мощностей обычных систем водоснабжения может не хватить. Это та небольшая помощь, которую мы с радостью из года в год оказываем нашей православной церкви», - говорит и.о директора МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Перед заправкой, которая проводится на главном водозаборе предприятия на острове Спасский, все цистерны обязательно проходят промывку и дезинфекцию. Качество питьевой воды соответствует всем требованиям СанПиН, что подтверждается ежедневными лабораторными проверками на предприятии.Любой желающий сможет набрать освященную воду из автоцистерны предприятия на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма в свою тару 19 января до 21:00.Фото: t.me/vodokanal03