В Улан-Удэ прошли ложные минирования зданий судов

В Улан-Удэ сегодня поступила информация об угрозе взрывов в зданиях судебной системы Бурятии. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра административных зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов опасных устройств и предметов не обнаружили, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Все поступившие сообщения оказались ложными.Фото: Росгвардия