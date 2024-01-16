Общество 16.01.2024 в 12:52
В Улан-Удэ прошли ложные минирования зданий судов
Взрывотехники Росгвардии осмотрели здания, опасных устройств и предметов не обнаружено
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня поступила информация об угрозе взрывов в зданиях судебной системы Бурятии. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра административных зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов опасных устройств и предметов не обнаружили, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Все поступившие сообщения оказались ложными.
Фото: Росгвардия
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра административных зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов опасных устройств и предметов не обнаружили, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Все поступившие сообщения оказались ложными.
Фото: Росгвардия
Тегилжеминирование суды Улан-Удэ