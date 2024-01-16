Общество 16.01.2024 в 12:52

В Улан-Удэ прошли ложные минирования зданий судов

Взрывотехники Росгвардии осмотрели здания, опасных устройств и предметов не обнаружено
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошли ложные минирования зданий судов
В Улан-Удэ сегодня поступила информация об угрозе взрывов в зданиях судебной системы Бурятии. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра административных зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов опасных устройств и предметов не обнаружили, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Все поступившие сообщения оказались ложными.

Фото: Росгвардия
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