В новом году в Улан-Удэ продолжится акция по бесплатной стерилизации собак, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.«Бесплатной операции подлежат клинически здоровые собаки возрастом от 6 месяцев. Обычно стоимость стерилизации составляет от 1500 рублей, но благодаря акции она совершенно бесплатная», - сообщили в ведомстве.Операции проводятся только по предварительной записи. Чтобы записать своего питомца на стерилизацию или получить консультацию, необходимо обратится в ветеринарную станцию по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12, или позвонить по телефонам: 18-00-31, 43-79-71, 41-89-14.Как уточнили в Управлении ветеринарии, в 2023 году в рамках акции было проведено 1587 операций в 11 районах Бурятии, включая Улан-Удэ. Акция по бесплатной стерилизации была инициирована правительством республики как способ снижения числа бездомных собак.Фото: «Номер один»