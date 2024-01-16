Общество 16.01.2024 в 14:35

Бурятия поможет Центральному аймаку Монголии семенным картофелем

Кроме того, аймак заинтересован в поставках зерновых, племенного скота и открытии нового свинокомплекса
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Текст: Номер один
Бурятия поможет Центральному аймаку Монголии семенным картофелем
Монголия планирует покупать в Бурятии семенной картофель. Об этом заявил губернатор Центрального аймака Монголии Дэмбэрэлийн Мунхбаатар на совещании с ведущими картофелеводами Бурятии, сообщили в минсельхозе республики. 

«Нас объединяют не только общие исторические корни, во многом схожи и наши климатические условия. Центральный аймак Монголии обеспечивает 60% производства картофеля в стране. Мы придаем большое значение сельскохозяйственным культурам, например, в аймаке картофель занимает 12-15 тыс гектаров, но показатели урожайности уже два года падают. Поэтому нам необходим ваш братский совет и рекомендации в этом вопросе», - сказал Дэмбэрэлийн Мунхбаатар.

По словам губернатора, падение урожайности связано с неблагоприятными погодными условиями, болезнями картофеля и отсутствием сортообновления семян. Поэтому монгольская сторона заинтересована именно в бурятских районированных сортах картофеля, хорошо зарекомендовавших себя в полях бурятских аграриев.



Ведущие картофелеводы Бурятии поделились советами по повышению урожайности и рассказали о проверенных сортах «второго хлеба». По словам генерального директора одного из крупных сельхозпредприятий республики ООО «Гарантия-2» Сергея Пашинского, в его хозяйстве отдают предпочтение среднеспелому сорту «Королева Анна» и регулярно проводят работу по защите растений. Основная часть продукции ООО «Гарантия-2» реализуется еще осенью, но хозяйство готово выделить 1000 тонн семенного картофеля второй репродукции монгольским партнерам.

Олег Пак, агроном ООО «ПИК» поделился своим опытом выращивания сорта картофеля «Розара» немецкой селекции. Семенной картофель хозяйства полностью сертифицирован и пользуется большим спросом в Якутии, там ценят этот сорт из-за лёжкости и вкусовых качеств. Хозяйство готово продать в Монголию 120 тонн семян первой репродукции.

Директор СПК «Газар» Ольга Юшко рассказала, что о тех испытаниях, проводимых совместно с Россельхозцентром. Перед хозяйством стоит задача испытать сорта и районировать их для климата Монголии. Первый год испытаний прошел успешно.

«Урожай картофеля 2023 года сельхозтоваропроизводителей Бурятии уже распродан, в том числе семенной материал. Спасибо тем организациям, которые готовы пойти навстречу нашим монгольским партнерам. Мы услышали вас и всегда готовы сотрудничать в этом вопросе. Сегодня вы познакомились с нашими растениеводческими организациями, специализирующихся на выращивании картофеля и, в будущем мы рассмотрим все возможности, чтобы помочь вам с обновлением семенного фонда. Мы проработаем этот вопрос с картофелеводами Бурятии, чтобы часть урожая 2024 года семенного картофеля непременно отправилась в Монголию. Также мы рекомендуем присмотреться к разработкам ученых-агрономов Бурятской сельхозакадемии, с прошлого года там заработала лаборатория микроклонального размножения растений, объекты исследования - микроклубни картофеля, свободные от патогенов и болезней», - отметил глава минсельхозпрода Бурятии Галсан Дареев, обращаясь к монгольским коллегам.

Кроме того, Центральный аймак Монголии заинтересован в поставках зерновых культур, племенного скота, взаимодействии в области ветеринарии и открытии нового свинокомплекса на территории аймака.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
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