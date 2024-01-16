В Улан-Удэ спасли роженицу с внезапной остановкой сердца

В Улан-Удэ в Городской перинатальный центр в экстренно доставили пациентку в возрасте 36 лет. Женщина поступила с кровотечением, требовалось срочное родоразрешение. Во время операции произошла непредвиденная критическая ситуация: развилась острая дыхательная и сердечная недостаточности с развитием кардиопульмонального шока, потерей сознания, остановкой сердечной деятельности. Причиной стал тромб в сердце.Благодаря слаженной командной работе операционной бригады: врачей-анестезиологов, акушеров-гинекологов, медицинских сестер были проведены успешные реанимационные мероприятия, результатом которых стали восстановление сердечной деятельности и успешное завершение родоразрешения. На свет появился здоровый малыш массой 4,1 кг, сообщили в минздраве Бурятии.В раннем послеоперационном периоде специалисты Городского перинатального центра провели телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. На сегодняшний день женщина и новорожденный выписаны домой.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav