Общество 16.01.2024 в 14:57
В Улан-Удэ спасли роженицу с внезапной остановкой сердца
В Городском перинатальном центре проведена успешная реанимация и принят малыш весом 4,1 кг
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в Городской перинатальный центр в экстренно доставили пациентку в возрасте 36 лет. Женщина поступила с кровотечением, требовалось срочное родоразрешение. Во время операции произошла непредвиденная критическая ситуация: развилась острая дыхательная и сердечная недостаточности с развитием кардиопульмонального шока, потерей сознания, остановкой сердечной деятельности. Причиной стал тромб в сердце.
Благодаря слаженной командной работе операционной бригады: врачей-анестезиологов, акушеров-гинекологов, медицинских сестер были проведены успешные реанимационные мероприятия, результатом которых стали восстановление сердечной деятельности и успешное завершение родоразрешения. На свет появился здоровый малыш массой 4,1 кг, сообщили в минздраве Бурятии.
В раннем послеоперационном периоде специалисты Городского перинатального центра провели телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. На сегодняшний день женщина и новорожденный выписаны домой.
Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav
Благодаря слаженной командной работе операционной бригады: врачей-анестезиологов, акушеров-гинекологов, медицинских сестер были проведены успешные реанимационные мероприятия, результатом которых стали восстановление сердечной деятельности и успешное завершение родоразрешения. На свет появился здоровый малыш массой 4,1 кг, сообщили в минздраве Бурятии.
В раннем послеоперационном периоде специалисты Городского перинатального центра провели телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. На сегодняшний день женщина и новорожденный выписаны домой.
Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav