В Улан-Удэ завершили строительство проблемных домов в 140а квартале

В Улан-Удэ Госстройжилнадзор выдал заключения о соответствии для двух домов в 140а квартале, строительство которых завершалось новым застройщиком. Прежде эта жилая застройка относилась к проблемным объектам, позднее находилась в предбанкротном мониторинге. Как сообщили в Минстрое Бурятии, в настоящее время права 44 граждан-участников долевого строительства восстановлены.Стройку начинала компания «Промгражданстрой», но затем на длительный период она остановилась. По решению, принятому на правительственной комиссии после согласования со всеми участниками, объект был передан застройщику ООО СЗ «СтройСтандарт». К работам фирма приступила весной, и к концу 2023 года успешно их завершила. Два дома на 40 и 60 квартир получили заключения Госстройжилнадзора о соответствии проектной документации.«Ввод проблемного объекта в эксплуатацию стал возможным при участии всех заинтересованных сторон. Прежде всего – при значительном вложении трудовых и финансовых ресурсов нового застройщика ООО СЗ «Стройстандарт» и при постоянном контроле Госстройжилнадзора», - подчеркнул руководитель ведомства Николай Павлюк.Фото: Минстрой Бурятии