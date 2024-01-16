Общество 16.01.2024 в 15:55

У руководителя Бурприроднадзора появился фейковый аккаунт

С него злоумышленники рассылают сообщения
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Текст: Андрей Константинов
У руководителя Бурприроднадзора появился фейковый аккаунт
В Телеграме появился фейковый аккаунт руководителя Бурприроднадзора Марины Дамдиновой, с которого злоумышленники рассылают сообщения. Об этом предупредила сама глава ведомства.

«Прошу быть бдительными и не реагировать на эти сообщения и провокации! Обратите внимание, что на фейковой странице я обозначена как Дамдинова Марина Владимировна и в имени пользователя вместо английской буквы “i”прописана буква “l”. В своем аккаунте я зарегистрирована как Дамдинова Марина и имя пользователя Damdinova_mv», - сообщила руководитель Бурприроднадзора.

Напомним, волна создания фейковых аккаунтов в соцсетях от имени высокопоставленных чиновников прокатилась в Бурятии в конце прошлого года. Тогда аферисты создавали фальшивые страницы мэра Улан-Удэ и спикера Хурала Бурятии, а также министров республиканского правительства.
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