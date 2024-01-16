Общество 16.01.2024 в 16:15

В центре Улан-Удэ каждый вечер будут включать архитектурную подсветку

Она будет благотворно влиять на горожан, считают в «Горсвете»
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ каждый вечер будут включать архитектурную подсветку
«Горсвет» завершил монтаж архитектурной подсветки на фасадах в центре столицы Бурятии. Благодаря проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ» подсвечено 52 здания, из них - 30 - объекты культурного наследия, сообщили в учреждении.

Всего энергетики смонтировали на фасадах 2,4 тысяч светильников. Все они имеют разные технические характеристики, цветовую температуру, углы рассеивания света и мощность, исходя из индивидуальных особенностей каждого здания.


Устройство архитектурной подсветки с применением теплого желтоватого свечения было продумано таким образом, чтобы его благотворное успокаивающее воздействие на психоэмоциональное состояние человека создавало атмосферу комфорта и уюта в центре города.

- Получилось ярко, объемно и интересно. Архитектурная подсветка сразу изменила облик города, сделав его более самобытным. Это не только красиво, когда светло, то на наших улицах становится и безопасно. Поэтому, принимаю решение – включать архитектурную подсветку каждый день, а не только по праздничным и выходным дням. Пусть наши жители и гости города видят эту красоту и радуются вместе с нами, - сказал после осмотра подсветки мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Напомним, проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализовывался в 2023 году в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минтуризма Бурятии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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