Общество 17.01.2024 в 09:00

В тесноте и в обиде

Набитые битком автобусы – это уже традиция
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Текст: Номер один
В тесноте и в обиде

Так сказать, дань советскому прошлому, когда автобусы из одного населенного пункта в другой ходили раз в неделю. Сейчас, конечно, времена совсем другие. Но прижиматься к телам товарищей по дороге на работу – от такого сложно отказаться. 

На этот раз на «автобусников» пожаловались жители села Татаурово. Они пишут, мол, автобусы до Улан-Удэ в выходные дни ходят с большим интервалом в два часа. Из-за этого они переполнены.

«Люди едут стоя, иногда уехать невозможно в связи с тем, что нет даже «стоячих» мест. На просьбы пассажиров добавить рейс и ездить через час отвечают отказом», - сетуют сельчане в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Не исключено, что это хитрая комбинация – возможно, преисполненные патриотическими чувствами «автобусники» не совсем поняли, что значит «сплоченность в эти трудные времена», о которой все говорят. И решили сплотить людей физически – побороть, так сказать, эти ваши зоны комфорта и личные границы.

А то начитались книжек по психологии. А нам от наших товарищей скрывать нечего!

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