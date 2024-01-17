Общество 17.01.2024 в 09:10
Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейс Казань - Улан-Удэ
Полеты, ориентировочно, начнутся с мая
Авиакомпания Nordwind с мая 2024 года планирует запустить полеты между Казанью и Улан-Удэ, сообщил на заседании коллегии Государственного комитета Татарстана по туризму заместитель гендиректора Nordwind Антон Маттис.
«На сегодняшний день мы уже завели в продажу рейсы в Якутск, начиная с летнего расписания текущего года, и рейсы в Кемерово. Плюс ко всему прочему, мы сейчас очень активно работаем над таким направлением как Улан-Удэ. Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска, собираемся с другой стороны подойти к Байкалу - это рейсы в Улан-Удэ, но здесь пока есть открытые вопросы, пока не открыли продажу», - цитирует его слова ТАСС.
Маттис отметил, что первые рейсы из Казани в Якутск отправятся в конце апреля, в Кемерово - 15 апреля, что касается Улан-Удэ, первые рейсы планируется запустить к майским праздникам.
Фото: «Номер один»
«На сегодняшний день мы уже завели в продажу рейсы в Якутск, начиная с летнего расписания текущего года, и рейсы в Кемерово. Плюс ко всему прочему, мы сейчас очень активно работаем над таким направлением как Улан-Удэ. Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска, собираемся с другой стороны подойти к Байкалу - это рейсы в Улан-Удэ, но здесь пока есть открытые вопросы, пока не открыли продажу», - цитирует его слова ТАСС.
Маттис отметил, что первые рейсы из Казани в Якутск отправятся в конце апреля, в Кемерово - 15 апреля, что касается Улан-Удэ, первые рейсы планируется запустить к майским праздникам.
Фото: «Номер один»
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