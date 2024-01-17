Жителей центра Улан-Удэ начали расселять

В Улан-Удэ стартовало переселение жителей центра города в рамках проекта комплексного развития территорий. Как сообщили в Минстрое Бурятии, пилотными стали 18 домов по улицам Банзарова, Смолина Свободы и Кузнечная. Это 4 аварийных, 9 частных, 4 двухэтажных и один одноэтажный дом старой застройки. На их месте планируют построить школу на 760 мест.Накануне сотрудники Управления комплексного развития территорий и компании «ПИК Байкал» провели собрания с жителями и ещё раз рассказали, на какие условия они могут рассчитывать.«Большинство жителей центральной части пожелали переехать в равнозначные условия. Сейчас специалисты «ПИК Байкал» подбирают варианты, которые устроят каждого собственника. Это могут быть квартиры недалеко от центра, или в любом другом районе города. Главное, чтобы квартиры соответствовали требованиям, то есть были в чистовой отделке. В настоящий момент для шести семей уже подобраны квартиры и осуществляется сделка», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Стартовало расселение домов и для строительства первых многоэтажек. Так, в прошлую пятницу прошли собрания с жителями домов по улицам Советская, 1 и Шмидта 39/2. Собственникам также взамен предлагают жилплощадь, которая уже есть на рынке жилья.«В первую очередь необходимо построить школу и дома, в которые в дальнейшем будет возможность переселять жителей центральной части. Поэтому сейчас жителям первых домов предложено переехать в квартиры, которые будут расположены в каком-то другом районе города. Повторюсь, если граждане не хотят переезжать куда-то далеко, можно рассмотреть варианты рядом с центром, например, в районе Октября, или Элеватора. В дальнейшем мы планируем переселять волновым способом, так, как и говорилось ранее. То есть предоставлять людям квартиры во вновь построенных домах в центральной части», - сообщил Зана Тумуров.Напомним, в ноябре прошлого года правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ подписали трехсторонний договор с компанией «Пик Байкала» о комплексном развитии центральной части города. Согласно договору, строительство новых домов будет осуществляться в два этапа. В рамках первого этапа застройщик должен построить не менее 85 тыс. кв. м. жилья в течение шести лет. Второй этап подразумевает собой строительство не более 115 тыс. жилых кв. м. до истечения предельного срока реализации договора. Всего же проект рассчитан на 10 лет.Кроме этого, на территории, которая попадает в проект КРТ, будет построена школа на 760 учеников, детские сады на 475 воспитанников и поликлиника, рассчитанная на 140 посетителей.Как уже сообщалось, в участок под застройку попадают улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Проект комплексного развития территорий входит в мастер-план развития Улан-Удэ, который весной прошлого года был утвержден президентом Владимиром Путиным.Фото: «Номер один»