Общество 17.01.2024 в 10:17

Десантник из Бурятии погиб в боях в ДНР

За мужество и отвагу Бато Арьянов награжден орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
Десантник из Бурятии погиб в боях в ДНР
19 января в поселке Агинское пройдет прощание с военнослужащим 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады Бато Арьяновым. Он погиб 1 января этого года в боях на территории ДНР.

Как сообщает вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Бато Арьянов родился 25 марта 1996 года в селе Загустай Кижингинского района Бурятии. С 1 по 6 классы учился в Зугалайской средней школе, затем в школе поселка Агинское, куда переехала его семья. Занимался в спортивных секциях по боксу, вольной борьбе, лёгкой атлетике. Становился неоднократно победителем и призёром соревнований различных уровней в составе сборной команды школы.

Являлся неоднократным призёром муниципального смотра строя и песни в составе юнармейского взвода юношей. 9 мая стоял в почётном карауле на мемориале Героев Агинского Бурятского округа.

Пользовался авторитетом среди сверстников, имел много друзей. Был вежлив и тактичен со старшими по возрасту.

В 2013 году Бато Арьянов поступил в Бурятский государственный университет. Во время обучения в БГУ активно участвовал в художественной самодеятельности и общественной жизни вуза, занимался боксом.

После окончания вуза в 2018 году проходил службу по контракту в 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Во время военной службы был награжден медалью «За участие в военной специальной операции». Пользовался авторитетом среди сослуживцев.

Гвардии ефрейтор Бато Арьянов погиб 1 января 2024 года, выполняя боевое задание на территории ДНР. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
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