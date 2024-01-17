Десантник из Бурятии погиб в боях в ДНР

19 января в поселке Агинское пройдет прощание с военнослужащим 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады Бато Арьяновым. Он погиб 1 января этого года в боях на территории ДНР.Как сообщает вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Бато Арьянов родился 25 марта 1996 года в селе Загустай Кижингинского района Бурятии. С 1 по 6 классы учился в Зугалайской средней школе, затем в школе поселка Агинское, куда переехала его семья. Занимался в спортивных секциях по боксу, вольной борьбе, лёгкой атлетике. Становился неоднократно победителем и призёром соревнований различных уровней в составе сборной команды школы.Являлся неоднократным призёром муниципального смотра строя и песни в составе юнармейского взвода юношей. 9 мая стоял в почётном карауле на мемориале Героев Агинского Бурятского округа.Пользовался авторитетом среди сверстников, имел много друзей. Был вежлив и тактичен со старшими по возрасту.В 2013 году Бато Арьянов поступил в Бурятский государственный университет. Во время обучения в БГУ активно участвовал в художественной самодеятельности и общественной жизни вуза, занимался боксом.После окончания вуза в 2018 году проходил службу по контракту в 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Во время военной службы был награжден медалью «За участие в военной специальной операции». Пользовался авторитетом среди сослуживцев.Гвардии ефрейтор Бато Арьянов погиб 1 января 2024 года, выполняя боевое задание на территории ДНР. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно.Фото: «Кижинга-инфо.24/7»