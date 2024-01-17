Общество 17.01.2024 в 10:36

В Улан-Удэ погашена задолженность по отпускным перед медработниками

В городской поликлинике №1 задолжали более 2,6 млн рублей 308 сотрудникам
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ погашена задолженность по отпускным перед медработниками
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушения трудового законодательства в городской поликлинике №1, сообщили в прокуратуре  Бурятии.

Установлено, что в городской поликлиника №1 при расчете среднего заработка работников не учитывалась единовременная выплата, произведенная в 2022 году. Это повлекло неполную оплату отпусков в 2023 году 308 медицинским работникам в общем размере 2,6 млн рублей.

По итогам рассмотрения представления прокурора работодателем произведен перерасчет отпускных выплат. Также заместитель руководителя медицинского учреждения предостережен о недопустимости нарушений закона. По инициативе прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Фото: «Номер один»
Теги
здравоохранение отпускные прокуратура

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