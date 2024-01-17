В Улан-Удэ погашена задолженность по отпускным перед медработниками

Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушения трудового законодательства в городской поликлинике №1, сообщили в прокуратуре Бурятии.Установлено, что в городской поликлиника №1 при расчете среднего заработка работников не учитывалась единовременная выплата, произведенная в 2022 году. Это повлекло неполную оплату отпусков в 2023 году 308 медицинским работникам в общем размере 2,6 млн рублей.По итогам рассмотрения представления прокурора работодателем произведен перерасчет отпускных выплат. Также заместитель руководителя медицинского учреждения предостережен о недопустимости нарушений закона. По инициативе прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).Фото: «Номер один»