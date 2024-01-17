Общество 17.01.2024 в 10:57

Программа «Семейный автомобиль» возобновлена Дальнем Востоке

Господдержка адресована семьям с детьми, приобретающим отечественный автомобиль на территории  ДФО
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Текст: Номер один
Программа «Семейный автомобиль» возобновлена Дальнем Востоке
Для жителей Дальнего Востока по поручению президента РФ расширены условия программы льготного автокредитования, сообщили в правительстве Бурятии.  Напомним, 10 января, Владимир Путин на встрече с жителями Чукотского автономного округа поставил перед правительством страны и министерством промышленности России задачу ввести для многодетных семей на Дальнем Востоке льготу на приобретение автомобиля.

Теперь господдержкой смогут воспользоваться семьи с детьми, приобретающие автомобиль отечественного производства на территории регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом на оперативном совещании председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина доложил вице-премьер – глава минпромторга России Денис Мантуров.

«Мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока», - заявил он.

Напомним, по условиям программ льготного автокредитования базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Под условия программы подпадают автомобили c ДВС стоимостью до 2 млн рублей, произведённые в России в рамках специального инвестиционного контракта, а также набирающие не менее 1600 баллов за локализацию. На сегодняшний день к ним относятся все модели LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн).

На Дальнем Востоке программа с 15 января действует для следующих категорий граждан: семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.

Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 35% (но не более 925 тыс рублей). Под условия программы подпадают все модели Evolute, а также электромобиль Москвич 3е.


Фото: lada.ru
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авто семья покупка господдержка

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