Программа «Семейный автомобиль» возобновлена Дальнем Востоке

Для жителей Дальнего Востока по поручению президента РФ расширены условия программы льготного автокредитования, сообщили в правительстве Бурятии. Напомним, 10 января, Владимир Путин на встрече с жителями Чукотского автономного округа поставил перед правительством страны и министерством промышленности России задачу ввести для многодетных семей на Дальнем Востоке льготу на приобретение автомобиля.Теперь господдержкой смогут воспользоваться семьи с детьми, приобретающие автомобиль отечественного производства на территории регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом на оперативном совещании председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина доложил вице-премьер – глава минпромторга России Денис Мантуров.«Мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока», - заявил он.Напомним, по условиям программ льготного автокредитования базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.Под условия программы подпадают автомобили c ДВС стоимостью до 2 млн рублей, произведённые в России в рамках специального инвестиционного контракта, а также набирающие не менее 1600 баллов за локализацию. На сегодняшний день к ним относятся все модели LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн).На Дальнем Востоке программа с 15 января действует для следующих категорий граждан: семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 35% (но не более 925 тыс рублей). Под условия программы подпадают все модели Evolute, а также электромобиль Москвич 3е.Фото: lada.ru