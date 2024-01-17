Общество 17.01.2024 в 11:36

В создание гелиогеофизического комплекса на Байкале в 2024 году вложат 1 млрд рублей

Проект планируется завершить к 2030 году, его общая стоимость оценивается в 97 млрд рублей
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В создание гелиогеофизического комплекса на Байкале в 2024 году вложат 1 млрд рублей
Финансирование проекта создания Национального гелиогеофизического комплекса, который строится на территории Иркутской области и Бурятии и включает в себя несколько объектов для изучения процессов в околосолнечном пространстве, в 2024 году составит 1 млрд рублей.

Средства пойдут на проектирование объектов второй очереди, заявил на пресс-конференции в Иркутске академик РАН, научный руководитель Института солнечно-земной физики СО РАН Гелий Жеребцов, сообщает ТАСС.

«Распоряжением правительства РФ на 2024 год нам предусмотрено финансирование в размере 1 млрд рублей. Деньги пойдут на проектирование объектов второй очереди. В 2024 году работы будут вестись по четырем объектам. Будем заниматься проектно-изыскательскими работами по созданию системы радаров, мизастерно-стратосферного лидара, нагревного стенда, а также начнем разрабатывать проект по строительству центра хранения и обработки информации. Все работы - на территории Иркутской области. Центр обработки информации будет создаваться в Иркутске на площадке нашего института, и мы очень надеемся на содействие городских и областных властей в принятии решений по земельным и архитектурным вопросам», - сказал Жеребцов.

Национальный гелиогеофизический комплекс создается по поручению президента РФ Владимира Путина, госзаказчик - Минобрнауки России. Концепцию в 2007 году разработал институт солнечно-земной физики СО РАН, в 2013 году началось проектирование объектов первой очереди, их строительство завершили в 2023 году. Это оптические объекты и многоволновой радиогелиограф.

В целом комплекс состоит из семи объектов, обеспечивающих диагностику процессов в пространстве от фотосферы Солнца до нижних слоев атмосферы Земли. «Это набор инструментов, каких больше нет нигде в мире», - отметил Жеребцов.

В рамках проекта в прошлом году в поселке Монды в Бурятии началось строительство крупного солнечного телескопа-коронографа. Зеркало для него диаметром три метра и весом 90 тонн изготавливает Лыткаринский завод оптического стекла (Московская область).

Проект планируется завершить к 2030 году, его общая стоимость оценивается в 97 млрд рублей. Для его эксплуатации потребуется дополнительно около 500 работников. Это научные сотрудники, инженерные кадры (радиоинженеры, инженеры-механики), математики, программисты, обслуживающий персонал.

Фото: pixabay.com
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наука солнце телескоп Байкал

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