В Улан-Удэ вблизи колонии задержан очередной арбалетчик

В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятия задержали мужчину, который намеревался перебросить наркотики на территорию исправительного учреждения.Правонарушителем оказался 23-летний уроженец республики. В ходе досмотра автомобиля, на котором прибыл задержанный, обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков, а также арбалет со стрелами. Задержанный сознался, что в свертках находится наркотическое вещество, которое он рассчитывал доставить осужденным, сообщили в республиканском управлении ФСИН.Материалы переданы республиканское МВД в Управление по контролю за оборотом наркотиков для принятия решения о возбуждении уголовного дела.Фото: 03.fsin.gov.ru