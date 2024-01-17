Общество 17.01.2024 в 12:33

В Улан-Удэ вблизи колонии задержан очередной арбалетчик

Изъяты 6 полимерных свертков с зельем и арбалет со стрелами
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ вблизи колонии задержан очередной арбалетчик
В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятия задержали мужчину, который намеревался  перебросить наркотики на территорию исправительного учреждения.

Правонарушителем оказался 23-летний уроженец республики. В ходе досмотра автомобиля, на котором прибыл задержанный, обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков, а также арбалет со стрелами. Задержанный сознался, что в свертках находится наркотическое вещество, которое он рассчитывал доставить осужденным, сообщили в республиканском управлении ФСИН.

Материалы переданы республиканское МВД в Управление по контролю за оборотом наркотиков для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Фото: 03.fsin.gov.ru
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ФСИН колония арбалет

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с 17 по 23 января

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