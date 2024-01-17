В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 35-летнего сельчанина

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 35-летнего жителя Иволгинского района Баясхалана Токтохоева, который около трех часов дня 13 января ушел из дома в селе Нижняя Иволга. До настоящего времени домой он не вернулся. Является уроженцем Джидинского района, сообщили в республиканском МВД.Известно, что около восьми вечера мужчина находился на Площади Советов в Улан-Удэ. Заявление о его пропаже поступило от родственников 16 января. Отметим, ранее мужчина уходил, но оставался на связи.Приметы: азиатской внешности, на вид 37 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы темные короткие, глаза карие.Был одет: пуховик темно-синего цвета (как на фото); шапка вязаная, кофта с капюшоном, брюки спортивные и ботинки черные.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просьба сообщитьФото: МВД по Бурятии