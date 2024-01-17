Общество 17.01.2024 в 13:04

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 35-летнего сельчанина

Житель Иволгинского района Баясхалан Токтохоев пропал 13 января
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В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 35-летнего сельчанина
В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 35-летнего жителя Иволгинского района Баясхалана Токтохоева, который около трех часов дня 13 января ушел из дома в селе Нижняя Иволга. До настоящего времени домой он не вернулся. Является уроженцем Джидинского района, сообщили в республиканском МВД.

Известно, что около восьми вечера мужчина находился на Площади Советов в Улан-Удэ. Заявление о его пропаже поступило от родственников 16 января. Отметим, ранее мужчина уходил, но оставался на связи.

Приметы: азиатской внешности, на вид 37 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет: пуховик темно-синего цвета (как на фото); шапка вязаная, кофта с капюшоном, брюки спортивные и ботинки черные.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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