Общество 17.01.2024 в 14:39

В Бурятии опубликовали список официальных купелей

Всего в республике их будет 17
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии опубликовали список официальных купелей
В Бурятии полным ходом идет подготовка к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Как рассказал главный государственный инспектор МЧС по маломерным судам Николай Зайцев, в этом году в республике планируется открыть 17 оборудованных крещенских купелей и столько же пунктов обогрева. Возле них будет организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции, медиков и представителей местных властей.

МЧС рекомендует жителям и гостям региона совершать обряд омовения только в оборудованных и предназначенных для этого местах, поскольку они соответствуют требованиям безопасности.

Список купелей:

- Улан-Удэ, р. Уда, возле стадиона «Спартак»;

- Прибайкальский район, р. Селенга, с. Троицкое;

- Прибайкальский район, с. Ильинка, горячий бассейн;

- Прибайкальский район, с. Горячинск;

- Прибайкальский район, с. Зырянск;

- Заиграевский район, п. Заиграево, район Моста;

- Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, р. Селенга, местность «Переправа»;

- Селенгинский район, оз. Гусиное, ул. Островского, напротив дома 37;

- Селенгинский район, с. Тахой, р. Убукунка;

- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;

- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;

- Кабанский район, с. Посольское, оз. Байкал;

- Кабанский район, п. Селенгинск, река Поперечная, район лыжной базы;

- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, озеро Сосновое;

- г. Северобайкальск, район порта;

- Муйский район, п. Таксимо, оз. Безымянное;

- Курумканский район, с. Курумкан, местность «Гутарка», р. Баргузин.

Фото: «Номер один»
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