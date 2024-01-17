В Бурятии опубликовали список официальных купелей

В Бурятии полным ходом идет подготовка к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Как рассказал главный государственный инспектор МЧС по маломерным судам Николай Зайцев, в этом году в республике планируется открыть 17 оборудованных крещенских купелей и столько же пунктов обогрева. Возле них будет организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции, медиков и представителей местных властей.МЧС рекомендует жителям и гостям региона совершать обряд омовения только в оборудованных и предназначенных для этого местах, поскольку они соответствуют требованиям безопасности.- Улан-Удэ, р. Уда, возле стадиона «Спартак»;- Прибайкальский район, р. Селенга, с. Троицкое;- Прибайкальский район, с. Ильинка, горячий бассейн;- Прибайкальский район, с. Горячинск;- Прибайкальский район, с. Зырянск;- Заиграевский район, п. Заиграево, район Моста;- Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, р. Селенга, местность «Переправа»;- Селенгинский район, оз. Гусиное, ул. Островского, напротив дома 37;- Селенгинский район, с. Тахой, р. Убукунка;- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;- Кабанский район, с. Посольское, оз. Байкал;- Кабанский район, п. Селенгинск, река Поперечная, район лыжной базы;- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, озеро Сосновое;- г. Северобайкальск, район порта;- Муйский район, п. Таксимо, оз. Безымянное;- Курумканский район, с. Курумкан, местность «Гутарка», р. Баргузин.Фото: «Номер один»