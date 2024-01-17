Общество 17.01.2024 в 14:39
В Бурятии опубликовали список официальных купелей
Всего в республике их будет 17
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полным ходом идет подготовка к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Как рассказал главный государственный инспектор МЧС по маломерным судам Николай Зайцев, в этом году в республике планируется открыть 17 оборудованных крещенских купелей и столько же пунктов обогрева. Возле них будет организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции, медиков и представителей местных властей.
МЧС рекомендует жителям и гостям региона совершать обряд омовения только в оборудованных и предназначенных для этого местах, поскольку они соответствуют требованиям безопасности.
Список купелей:
- Улан-Удэ, р. Уда, возле стадиона «Спартак»;
- Прибайкальский район, р. Селенга, с. Троицкое;
- Прибайкальский район, с. Ильинка, горячий бассейн;
- Прибайкальский район, с. Горячинск;
- Прибайкальский район, с. Зырянск;
- Заиграевский район, п. Заиграево, район Моста;
- Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, р. Селенга, местность «Переправа»;
- Селенгинский район, оз. Гусиное, ул. Островского, напротив дома 37;
- Селенгинский район, с. Тахой, р. Убукунка;
- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;
- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;
- Кабанский район, с. Посольское, оз. Байкал;
- Кабанский район, п. Селенгинск, река Поперечная, район лыжной базы;
- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, озеро Сосновое;
- г. Северобайкальск, район порта;
- Муйский район, п. Таксимо, оз. Безымянное;
- Курумканский район, с. Курумкан, местность «Гутарка», р. Баргузин.
Фото: «Номер один»
МЧС рекомендует жителям и гостям региона совершать обряд омовения только в оборудованных и предназначенных для этого местах, поскольку они соответствуют требованиям безопасности.
Список купелей:
- Улан-Удэ, р. Уда, возле стадиона «Спартак»;
- Прибайкальский район, р. Селенга, с. Троицкое;
- Прибайкальский район, с. Ильинка, горячий бассейн;
- Прибайкальский район, с. Горячинск;
- Прибайкальский район, с. Зырянск;
- Заиграевский район, п. Заиграево, район Моста;
- Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, р. Селенга, местность «Переправа»;
- Селенгинский район, оз. Гусиное, ул. Островского, напротив дома 37;
- Селенгинский район, с. Тахой, р. Убукунка;
- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;
- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;
- Кабанский район, с. Посольское, оз. Байкал;
- Кабанский район, п. Селенгинск, река Поперечная, район лыжной базы;
- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, озеро Сосновое;
- г. Северобайкальск, район порта;
- Муйский район, п. Таксимо, оз. Безымянное;
- Курумканский район, с. Курумкан, местность «Гутарка», р. Баргузин.
Фото: «Номер один»
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