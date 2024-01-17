Общество 17.01.2024 в 16:16
«У нее слезла кожа и сломаны кости»
В Новосибирске автобус переехал пенсионерке обе ноги
Текст: Номер один
ЧП произошло около трех часов дня, когда пенсионерка была на остановке «Станиславский жилмассив».
- Бабушка ехала от мамы к себе домой. Когда подошел автобус № 64, она взялась за поручень двери, чтобы подняться. Водитель не заметил ее, двери закрылись. Автобус двинулся и проехал прямо по ногам моей бабушки, - рассказала КП-Новосибирск Ксения, внучка пострадавшей.
Пассажиры автобуса закричали водителю: «Там бабушка!» Он остановился, вместе с кондуктором вышел из салона.
- Они увидели мою бабушку, занесли ее в салон. Она была в сознании, продиктовала кондуктору номер мамы. Та нам и позвонила. Мы сразу же прибежали на остановку. На месте уже были скорая помощь и полиция, - вспоминает женщина.
Пенсионерку увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом обеих ног.
- На одной ноге еще и кожа слезла. Бабушку прооперировали, но теперь нужно ждать, пока кожа приживется. Врачи сказали, что только после этого будут делать операции на ногах. На одной точно сломаны пятка и пальцы, а на второй - перелом со смещением, - объясняет женщина.
По словам Ксении, пенсионерка помнит только то, что взялась за поручень и двери закрылись. Водитель автобуса рассказал родственникам пенсионерки свою версию:
- Он уверяет - проверил, что никого нет, закрыл дверь и поехал. Он метра три проехал и, когда пассажиры закричали, остановился. Сейчас мы ищем людей, которые были на тот момент в автобусе и стояли на остановке. Нужно понять, кто прав, а кто виноват. Водитель говорит, что никого не было, а бабушка утверждает обратное.
Фото: Алена Мартынова, КП-Новосибирск
- Бабушка ехала от мамы к себе домой. Когда подошел автобус № 64, она взялась за поручень двери, чтобы подняться. Водитель не заметил ее, двери закрылись. Автобус двинулся и проехал прямо по ногам моей бабушки, - рассказала КП-Новосибирск Ксения, внучка пострадавшей.
Пассажиры автобуса закричали водителю: «Там бабушка!» Он остановился, вместе с кондуктором вышел из салона.
- Они увидели мою бабушку, занесли ее в салон. Она была в сознании, продиктовала кондуктору номер мамы. Та нам и позвонила. Мы сразу же прибежали на остановку. На месте уже были скорая помощь и полиция, - вспоминает женщина.
Пенсионерку увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом обеих ног.
- На одной ноге еще и кожа слезла. Бабушку прооперировали, но теперь нужно ждать, пока кожа приживется. Врачи сказали, что только после этого будут делать операции на ногах. На одной точно сломаны пятка и пальцы, а на второй - перелом со смещением, - объясняет женщина.
По словам Ксении, пенсионерка помнит только то, что взялась за поручень и двери закрылись. Водитель автобуса рассказал родственникам пенсионерки свою версию:
- Он уверяет - проверил, что никого нет, закрыл дверь и поехал. Он метра три проехал и, когда пассажиры закричали, остановился. Сейчас мы ищем людей, которые были на тот момент в автобусе и стояли на остановке. Нужно понять, кто прав, а кто виноват. Водитель говорит, что никого не было, а бабушка утверждает обратное.
Фото: Алена Мартынова, КП-Новосибирск