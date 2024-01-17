Общество 17.01.2024 в 16:57

В России учредили звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Указ об этом подписал Владимир Путин
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В России учредили звание «Заслуженный работник местного самоуправления»
Как сообщает РИА Новости, президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления», следует из документа на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — говорится в документе.

Звание будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам и работникам органов МСУ, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций.

Фото: с сайта kremlin.ru. Автор: Сергей Бобылёв, ТАСС

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