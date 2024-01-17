Общество 17.01.2024 в 17:22
В Улан-Удэ раскрыта крупная кража «по мелочи»
Кладовщик СТО утащил с нее за полтора месяца запчастей на 280 тыс рублей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ следствием отдела полиции по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по факту кражи автозапчастей со склада станции техобслуживания. Предварительный ущерб составил 280 тыс руб, сообщили в МВД по Бурятии.
Заявление о преступлении поступило в орган внутренних дел 16 января. Недостачу мелкогабаритных автомобильных запасных частей и комплектующих работники выявили в ходе ревизии и провели собственную проверку. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний кладовщик организации.
Он признался полицейским, что с момента трудоустройства (в начале декабря прошлого года) совершал кражи свечей зажигания, тормозных колодок, рулевых тяг, шаровых опор и других автотоваров, которые в карманах рабочей одежды уносил после смены домой. Имущество он в последующем выкладывал и продавал через различные тематические группы и сайты в интернете.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался и признался в содеянном. Похищенное у него частично изъято сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: unsplash.com
Заявление о преступлении поступило в орган внутренних дел 16 января. Недостачу мелкогабаритных автомобильных запасных частей и комплектующих работники выявили в ходе ревизии и провели собственную проверку. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний кладовщик организации.
Он признался полицейским, что с момента трудоустройства (в начале декабря прошлого года) совершал кражи свечей зажигания, тормозных колодок, рулевых тяг, шаровых опор и других автотоваров, которые в карманах рабочей одежды уносил после смены домой. Имущество он в последующем выкладывал и продавал через различные тематические группы и сайты в интернете.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался и признался в содеянном. Похищенное у него частично изъято сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: unsplash.com
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