Общество 18.01.2024 в 09:07

Новые формы отчетов о движении денежных средств по счету в иностранном банке

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Новые формы отчетов о движении денежных средств по счету в иностранном банке
Pixabay

Вопрос: "Правда ли, что вступили в силу новые формы отчетов о движении денежных средств по счету в иностранном банке?"

Отвечает УФНС России по Республике Бурятия: 

Действительно, внесены изменения в формы отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов:

- физического лица – резидента (КНД 1112520),

- юридического лица – резидента (КНД 1112521),

- индивидуального лица - резидента (КНД 1112521)

по счетам (вкладам) в банках или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, представленных иностранными поставщиками услуг.

2 Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 № 1911 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Бесплатное программное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ» для подготовки отчетов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, представляемых на бумажном носителе, размещено на главной странице ФНС России в разделе «Программные средства».

Прямая ссылка для скачивания программы с сайта ФНС России: https://www.nalog.ru/rn21/program/5961229/.

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