Общество 18.01.2024 в 09:29

Новые «Богатыри» готовят к отправке в Улан-Удэ

Столица Бурятии - один из первых городов России, где появятся эти большие трамваи
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Текст: Номер один
Новые «Богатыри» готовят к отправке в Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев встретились с руководством производственной компании «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идет сборка и подготовка двухсекционных, низкопольных «Богатырей» — два трамвая на 193 места каждый, сообщили в городской администрации.

«Это современные и вместительные трамваи. Горожанам они очень нужны. Каждый год пассажиропоток увеличивается: если в 2015 году наши трамваи перевозили менее 11 млн человек, то в 2023 году - 21 млн. В часы пик мы видим, что наполняемость большая. Поэтому приняли решение закупить большие двухсекционные вагоны. Трамвайное депо готово их обслуживать, техническая база есть. Поставим их на наиболее загруженные маршруты в утренние и вечерние часы, чтобы горожанам было максимально удобно и быстро добираться до работы, школы и домой», - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В ноябре 2023 года город Улан-Удэ заключил контракт на поставку двух двухсекционных трамвайных вагонов «Богатырь». С конца прошлого года началась сборка вагонов, которая проходит на Невском заводе электрического транспорта Санкт-Петербурга – структурном подразделении «Транспортных систем». На заводе Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев осмотрели цеха, познакомились с производственной площадкой.

«Улан-Удэ - один из первых городов, где появятся новые «Богатыри». Уже весной этого года два вагона поступят в трамвайный парк Улан-Удэ. Наши жители испытают комфортный, современный электрический транспорт. Депутаты Улан-Удэнского горсовета всегда поддерживали и поддерживают развитие электрического транспорта в Улан-Удэ»,- поделился председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



«Богатырь» по конструкции не отличается от «Львенка», поэтому МУП «Управление трамвая» готово работать с новыми вагонами.

«Богатыри» - редкость для российских городов. Они не только большие, но и очень комфортабельные, как наши «Львята», которые мы закупили в 2019 году для горожан», - отметил Игорь Шутенков.

Фото:ulan-ude-info.ru
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