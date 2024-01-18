Новые «Богатыри» готовят к отправке в Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев встретились с руководством производственной компании «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идет сборка и подготовка двухсекционных, низкопольных «Богатырей» — два трамвая на 193 места каждый, сообщили в городской администрации.«Это современные и вместительные трамваи. Горожанам они очень нужны. Каждый год пассажиропоток увеличивается: если в 2015 году наши трамваи перевозили менее 11 млн человек, то в 2023 году - 21 млн. В часы пик мы видим, что наполняемость большая. Поэтому приняли решение закупить большие двухсекционные вагоны. Трамвайное депо готово их обслуживать, техническая база есть. Поставим их на наиболее загруженные маршруты в утренние и вечерние часы, чтобы горожанам было максимально удобно и быстро добираться до работы, школы и домой», - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В ноябре 2023 года город Улан-Удэ заключил контракт на поставку двух двухсекционных трамвайных вагонов «Богатырь». С конца прошлого года началась сборка вагонов, которая проходит на Невском заводе электрического транспорта Санкт-Петербурга – структурном подразделении «Транспортных систем». На заводе Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев осмотрели цеха, познакомились с производственной площадкой.«Улан-Удэ - один из первых городов, где появятся новые «Богатыри». Уже весной этого года два вагона поступят в трамвайный парк Улан-Удэ. Наши жители испытают комфортный, современный электрический транспорт. Депутаты Улан-Удэнского горсовета всегда поддерживали и поддерживают развитие электрического транспорта в Улан-Удэ»,- поделился председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.«Богатырь» по конструкции не отличается от «Львенка», поэтому МУП «Управление трамвая» готово работать с новыми вагонами.«Богатыри» - редкость для российских городов. Они не только большие, но и очень комфортабельные, как наши «Львята», которые мы закупили в 2019 году для горожан», - отметил Игорь Шутенков.Фото:ulan-ude-info.ru