Общество 18.01.2024 в 09:42

По наказам мэру в Улан-Удэ отремонтировали десятки дорог

По поручению Игоря Шутенкова все отремонтированные дороги ежегодно проверяются
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Текст: Андрей Константинов
По наказам мэру в Улан-Удэ отремонтировали десятки дорог
За последние пять лет в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок почти 130 км дорожного полотна – это 125 участков во всех районах города. В числе отремонтированных были и улицы, которые указывали в своих наказах мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову жители города.

Как сообщили в мэрии, в 2023 году по просьбам горожан отремонтировали несколько улиц в мкрн Загорск. Одна из них – Севастопольская. Здесь уложили новый асфальт на участке протяженностью около 400 метров и обновили тротуары.

Еще один объект, который благодаря неравнодушным горожанам попал в дорожную кампанию прошлого года, – это улица Краснодонская - от ул. Столичной до ул. Магистральной. Здесь обновили участок протяженностью около 800 метров и сделали тротуары.

В общей сложности на ремонт двух улиц направили свыше 30 млн рублей.

С 2019 года в Улан-Удэ по наказам горожан мэру города привели в порядок улицы Куйбышева, Балтахинова, Борсоева, Сосновую, Лимонова, Павлова, Спартака, 40 лет Победы, Комсомольскую, Николая Петрова, Юного Коммунара, Воронежскую, Жердева, Толстого, Трубачеева, Чайковского, Моцарта, Родины, Северо-Восточную, Камова, Королева, Столичную, Заиграевскую и другие.

Гарантийный срок на все дороги составляет пять лет. По поручению Игоря Шутенкова все отремонтированные дороги ежегодно проверяются Комитетом по строительству на предмет устранения недочетов за счет подрядных организаций.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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