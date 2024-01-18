Общество 18.01.2024 в 10:16

Вода в крещенских купелях Бурятии безопасна

Проверено 40 проб воды из 20 купелей на 14 водных объектах, а также - 88 проб воды, используемой в питьевых целях
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Вода в крещенских купелях Бурятии безопасна
В Бурятии специалисты Роспотребнадзора отобрали 40 проб воды из 20 купелей на 14 поверхностных водных объектах республики, а также отобрано 88 проб воды, используемой в питьевых целях в качестве освященной, на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Все отобранные пробы воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, которое в преддверии празднования Крещения организовало лабораторный контроль качества воды в поверхностных водных объектах, где планируется организовать купели, а также питьевой воды, используемой для освящения.

Купание в проруби в Крещение среди россиян без сомнения можно назвать традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Ведь не каждому полезно такое «экстремальное» закаливание. Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.

По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.

Между тем, купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно - сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

1. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
2. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
3. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
4. Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
5. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
6. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.

Фото: 03.rospotrebnadzor.ru
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