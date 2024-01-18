В Закаменском районе Бурятии простились с погибшим на СВО земляком

Вчера в Закаменском районе Бурятии простились с уроженцем села Усть-Бургалтай Будой Доржиевым. Он погиб в ходе спецоперации 15 декабря прошлого года.Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Буда Доржиев родился в 1977 году в селе Усть-Бургалтай, был старшим сыном из 5 детей в многодетной семье. В 1994 году закончил Михайловскую среднюю школу.Буда хорошо учился, но среди школьных предметов наибольшую предрасположенность имел к гуманитарным наукам, был очень начитанным, часто рассказывал увлекательные истории и был интересным в общении собеседником. В детстве, в школьные годы Буда был всегда очень дружелюбным, улыбчивым и общительным парнем, - вспоминает своего ученика классный руководитель.После окончания школы Буда Доржиев был призван в ряды Российской армии в военную часть Забайкальского военного округа. Имея права тракториста, после службы в армии Буда помогал родным, дедушке и бабушке по хозяйству на ферме.Летом 2023 года Буда Доржиев заключил контракт. Погиб 15 декабря 2023 года вблизи села Макеевка в ДНР. Дома у него остались сын, мама, брат и сестры.Фото: «Закамна-инфо.24/7»